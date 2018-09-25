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Президент Игорь Додон

Додон о своем отстранении: "Мы не будем поддаваться прессингу и шантажу"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент считает, что назначение двух кандидатов в министры было сознательной провокацией.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Назначение двух заведомо неприемлемых кандидатов на должности министров было сознательной провокацией против президента, считает Игорь Додон. Об этом глава молдавского государства заявил в ходе прямой линии на телеканале Accent TV.

Отвечая на вопрос ведущего, почему партия власти именно сейчас решила менять министров, когда до выборов осталось всего ничего, Игорь Додон сказал, что это "была специальная провокация против президента и ПСРМ".

Додон подчеркнул, что за несколько месяцев до выборов у правящего большинства не было иного повода для замены собственных министров. По его убеждению, целью провокации была либо компрометация президента Молдовы, либо запрет Партии социалистов и исключение ее из выборов.

"Если бы мы утвердили этих министров, то сказали бы, что Додон в связке с демократами и так далее. А если мы выведем народ и сделаем ошибку, то наши оппоненты используют это против нас, не дай Бог, запретят Партию социалистов, и тогда мы останемся без единого шанса победить этих проевропейцев. Тогда единственная оппозиционная партия, которая может изменить положение дел, будет исключена из выборов", — отметил президент.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду сделал это вместо Додона: утвержден новый состав правительства

Додон убежден, что временное отстранение его от должности для утверждения двух министров лишь укрепило позиции президента Молдовы и социалистов.

"Я считаю, что мы еще раз доказали, что не будем поддаваться прессингу и шантажу", — сказал Додон.

Ранее президент подписал указы об отставке Светланы Чеботарь и Ливиу Волконовича, однако утверждать кандидатуры новых министров отказался. В связи с этим группа депутатов обратилась в Конституционный суд по поводу констатации невозможности Игоря Додона временно исполнять свои обязанности. Судьи КС постановили, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить двоих членов правительства.

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Теги:
парламент, правительство, Игорь Додон, Политика
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