Игорь Додон: Патриарх Кирилл посетит Молдову в конце октября

В программе визита планируется поездка предстоятеля РПЦ в Бельцы и в Комрат.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Предстоятель Русской Православной Церкви посетит Молдову, скорее всего, в конце октября, сообщил Игорь Додон во время прямой линии на телеканале Accent TV.

Президент Молдовы подтвердил, что предварительная договоренность о посещении патриархом Кириллом Молдовы существует, и сейчас завершается работа над программой визита.

© Sputnik / Сергей Пятаков Президент Молдовы раскрыл детали визита в республику патриарха Кирилла

"Его Святейшество во второй половине октября прилетит в Молдову, и он побывает не только в Кишиневе. Патриарх Кирилл еще не был на севере, в Бельцах, и на юге, в Комрате. Программой визита запланировано посещение этих городов", — отметил Додон.

"Конкретную дату визита мы назовем в ближайшее время, но скорее всего, он состоится в двадцатых числах октября", — сказал президент Молдовы.



