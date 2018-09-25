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Игорь Додон

Додон: Молдова как страна без России не выживет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент РМ считает стратегическое партнерство с Россией залогом сохранения государственности Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Молдова не выживет без России, так как тесно связана с Российской Федерацией в стратегическом плане, в экономической, энергетической и социальной сферах. Об этом Игорь Додон заявил во вторник вечером в ходе прямой линии на одном из частных телеканалов.

Игорь Додон встретился с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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"Я считаю, что без России, без хороших стратегических отношений с РФ, Молдова как страна не выживет, — сказал Додон. — Потому что экономически для нас это рынок сбыта, и мы наши агропромышленные товары не продадим на другие рынки, так было, есть и будет", — заявил глава государства, подчеркнув, что Молдова получает российские энергетические ресурсы по доступным ценам. "Кроме того, в России трудятся порядка 600 тысяч молдаван, которые ежегодно присылают домой около одного миллиарда 200 миллионов долларов", — отметил он. 

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"И третий момент — без России мы не объединим страну. Поэтому мы будем дружить с Россией на основе наших национальных интересов. При этом наши национальные интересы часто совпадают с интересами России", — заявил президент Молдовы.

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Теги:
молдо-российские отношения, стратегическое партнерство, Игорь Додон, Политика
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