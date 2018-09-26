Премьер Молдовы выступит с речью на ГА ООН: о чем будет говорить Филип

Глава правительства Молдовы примет участие в заседании Генассамбели ООН. У Филипа намечены встречи с руководителями ряда государств и главами правительств.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе 73 сессии Генассамблеи ООН.

"Глава правительства выступит с речью с трибуны Генассамблеи ООН, в которой повторит необходимость решения мирным путем приднестровского конфликта, уважая суверенитет нашей страны", — отметили в пресс-службе правительства.

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Также премьер намерен проинформировать международное сообщество о "позиции Республики Молдова, которая остается активно вовлеченной в процессы ООН по соблюдению международного права и прав человека, обеспечению мира и глобального развития".

На полях сессии Филип проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств, в частности, намечены переговоры с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и с генсеком ООН Антонио Гуттерешем.

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