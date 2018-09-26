Президент Молдовы отправился в Москву: с кем встретится Додон

У лидера Молдовы насыщенная повестка – сначала Игорь Додон проведет ряд встреч в Москве, а потом отправится в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с краткосрочным рабочим визитом в Москву, где намерен провести ряд встреч.

"Начинаю краткую рабочую поездку в Москву, где пройдет ряд встреч, в том числе с вице-премьером, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Затем молдавский лидер отправится в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ.

"На полях саммита также пройдут двусторонние встречи с некоторыми руководителями стран Содружества. Подробности последуют", — отметил Додон.