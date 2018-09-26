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Парламент Молдовы. Архивное фото

Последний и решительный бой: о чем Андриан Канду предупредил депутатов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Спикер парламента Молдовы рассказал о том, что утверждена повестка первого заседания высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Парламент Республики Молдова собирается в четверг, 27 сентября, на первое пленарное заседание осенне-зимней сессии, заявил в среду журналистам спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Голосование намечено на 24 февраля 2019 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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По словам Канду, на заседании постоянного бюро парламента утверждена повестка первого заседания этой сессии. Речь идет о достаточно большом количестве законопроектов, некоторые из которых будут рассматриваться в окончательном чтении.

"Есть достаточно много проектов, которые касаются социального, финансово-банковского секторов, а также бизнес-среды", — отметил спикер.

Осенне-зимняя сессия стартовала 3 сентября. Регламент парламента предполагает, что работа законодательного органа должна начаться в сентябре, а завершиться не позднее декабря.

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Теги:
первое заседание, повестка, парламент, Андриан Канду, Молдова, Политика
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