Итоги встречи Додона и Козака: о чем говорили политики

Молдавский лидер провел встречу со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с республикой: что заявил президент нашей страны.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках встречи со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком заявил, что для страны жизненно необходим баланс в сотрудничестве с Западом и Востоком.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с Козаком, в рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся состояния и развития молдавско-российских отношений и сотрудничества. Он отметил, что в рамках переговоров дана высокая оценка успешно проведенному молдо-российскому экономическому форуму и достигнутым договоренностям, в том числе подписанным в ходе форума соглашениям об инвестициях и сотрудничестве.

"Еще раз подтвердил, что мы стремимся достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдовы со странами Запада и Востока. Этот баланс для Молдовы является жизненно необходимым", — подчеркнул Додон.

Политики обменялись мнениями о возможностях оказания технической помощи со стороны России молдавским производителям сельскохозяйственной продукции.

"Детально обсудили ситуацию по Приднестровью и перспективы развития диалога в приднестровском урегулировании. Высказались за активное содействие мерам по укреплению доверия и поддержанию постоянного диалога между представителями обоих берегов Днестра", — отметил Додон.

В завершение президент Молдовы поблагодарил Дмитрия Козака за активную поддержку в развитии молдавско-российского сотрудничества.

Додон предпринимает краткосрочный визит в Москву, откуда он отправится в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ.