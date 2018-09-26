Что будет, если румынские генералы позовут жителей Молдовы на войну

Обозреватель Sputnik размышляет, к каким последствиям может привести принятие в Бухаресте законопроекта о военной мобилизации граждан Румынии, проживающих за границей.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik, Федор Ларионов. Бывают публикации, которые запоминаются надолго. Запомнилось и мне интервью, напечатанное в конце 90-х годов в одной давно почившей кишиневской газете. Там известный молдавский геральдист рассказывал, как создавалась символика независимой Молдовы.

Символики нужно было придумать много, и проблемы здесь возникали на каждом шагу. Например, каким должен быть флаг государственной инспекции по техническому надзору опасных производственных объектов (да, у нас есть и такой, отдельный флаг). Или вот еще вопрос, сколько лучей должно быть у звездочек на офицерских погонах? "С кондачка" тут не решишь, нужен вдумчивый, со всех сторон выдержанный подход.

Среди прочих интересных вещей геральдист вскользь упомянул о трудностях, которые возникли с придумыванием флага для Национальной армии Молдовы. "Понимаете, — сказал он задумчиво, — тут надо было максимально избежать сходства с военным флагом Румынии. Чтобы две армии не перепутали друг друга на поле боя".

© Sputnik / Rodion Proca Игорь Додон: армия - непременный атрибут государственности Молдовы

Забавно прозвучало, да. А теперь у меня к вам, уважаемые друзья, будет странный и, возможно, даже неприличный вопрос. Не хотели бы вы поучаствовать в войне в составе армии Румынии?

Ясно, что это риторический вопрос. Прямо вижу, как изменилось выражение лиц читателей. Но вот министерство обороны Румынии думает, что всем обладателям румынских паспортов пора бы и отдать священный долг своему новоприобретенному отечеству. И послужить в армии, если будет объявлена мобилизация или начнется война.

С этой целью военные подготовили и передали в парламент Румынии специальный законопроект, который сейчас рассматривают законодатели.

Согласно поправкам, которые предлагают румынские генералы, граждане Румынии, которые проживают за границей, при объявлении мобилизации в течение 15 дней обязаны связаться с соответствующим военным центром, а затем прибыть на военную службу. Для уклонистов и дезертиров предусмотрено уголовное наказание.

Вижу, некоторые уже пробираются к выходу из зала, незаметно запихнув в руки женам свои румынские паспорта. Подождите! Зал пока не оцеплен военной полицией и, вообще, слава Богу, никакой войны пока нет. Давайте успокоимся и вместе поразмышляем, как мы дошли до жизни такой.

Разных ракурсов, включая геополитические, в этой теме множество. Но всех, разумеется, прежде всего волнует приземленный вопрос — загребут ли их в румынскую армию, если вдруг что. А знаете, ведь могут.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova Молдавские военные замечены на румынских полигонах

В самом деле, ведь сейчас отношения в военной сфере между Молдовой и Румынией, по выражению командования Национальной армии РМ, просто замечательные. Ориентированные на всяческое сотрудничество и взаимную помощь, включая совместные учения в рамках маневров НАТО.

Представьте, что румынские генералы отправляют в Кишинев списки военнообязанных граждан Румынии. Есть все основания полагать, что структуры минобороны РМ пойдут навстречу просьбе своих партнеров из Бухареста. Вплоть до рассылки повесток и организации в Кишиневе сборных пунктов.

Это вполне возможно, ведь с жителями Республики Молдова случались вещи и более удивительные. Например, под большим секретом один мой знакомый телевизионщик рассказывал, как еще юношей в середине 90-х откликнулся на объявление по набору студентов в румынский вуз, который готовил инженеров-электронщиков. Тогда в Молдове жить было совсем худо, а там даже столовую бесплатную обещали. Все было прекрасно, абитуриентов из Кишинева встретили в Констанце, и что-то неладное мой знакомый заподозрил, лишь когда автобус миновал КПП, который охраняли люди в военно-морской форме. Подозрения полностью оправдались, когда студентов построили и повели в казарму, где на табуретках уже были разложены комплекты обмундирования.

"А что мне терять?" — философски подумал тогда мой знакомый, которому тогда не было и двадцати лет. Справедливости ради надо сказать, что ребят действительно учили на электронщиков (правда, на военных), и он даже успел послужить на каком-то эсминце, прежде чем проститься с румынским флотом и тихо вернуться в родной Кишинев.

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Так то было в лихие 90-е, когда вообще ничего не было понятно. А сейчас понятно все. И отношения, как уже было сказано, между военными Молдовы и Румынии — замечательные. Настолько, что в 2012 году Кишинев и Бухарест заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Как тогда сообщалось, "актуализированное с учетом присоединения Румынии к ЕС и вступлению в НАТО".

Со стороны Молдовы это соглашение подписал воспитанник американской военной академии, тогдашний глава минобороны Виталий Маринуца. В документе не было упущено ничего. Там говорится о совместной военной политике, планировании обороны, подготовке персонала, и даже о "менеджменте человеческих и бюджетных ресурсов".

Знаете, что такое менеджмент человеческих ресурсов? Когда-то это называлось "военкомат".

Не ломайте, пожалуйста, двери — понимаю, что у всех появились срочные дела снаружи, но как уже было сказано, патрулей пока… нет.

Ну, вот. Пожалуйста, пустой зал. Впрочем, это вселяет оптимизм. Ведь Молдова нейтральная страна. И в отличие от многих других законов, нейтральный статус нашего государства — это норма, которую жители Молдовы приветствуют не просто всей душой, а я бы даже сказал, всей своей миллионной ментальностью. Мы мир любим. А еще любим труд и май — особенно первое и девятое число.

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Поэтому уверен, — если влюбленным в НАТО властям нашей страны вдруг взбредет в голову мысль помочь румынским генералам в деле мобилизации жителей Молдовы в армию Румынии, то население молдавских городов и сел решительно поставит на место заблудившихся в чужих казармах политиканов.