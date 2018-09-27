Игорь Додон прибыл в Душанбе для участия в Совете глав государств СНГ

На саммите президенты обсудят темы экономического и культурного сотрудничества, ход подготовки к празднованию 75-летию Победы и геополитическую ситуацию.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент РМ Игорь Додон прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. В аэропорту столицы Таджикистана его встретили вице-премьер-министр страны Азим Иброхим и другие официальные лица.

Кто будет участвовать в саммите

В заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе примут участие президент России Владимир Путин, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Молдовы — Игорь Додон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана — Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Всего на заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть 16 вопросов повестки дня саммита. В четверг участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) намерены согласовать ряд документов, подготовленных к саммиту лидеров стран, который пройдет в пятницу.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Как рассказала РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы исполкома СНГ Вера Якубовская, само заседание министров иностранных дел СНГ будет проходить в двух форматах — в узком и широком.

"В узком составе планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определить дату и место проведения очередного заседания СМИД", — рассказала Якубовская.

О чем президенты будут говорить на саммите

Лидеры стран СНГ обсудят вопросы сотрудничества в различных областях.

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В частности, на заседании СМИД пойдет речь об одном из важных политических документов — проекте заявления глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

Планируется принять проект заявления, в котором главы государств укажут на важность соблюдения прав человека и основных свобод и влияние этого на международную ситуацию. Главы МИД стран СНГ согласуют также проект плана по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Потом он будет представлен на заседание Совета глав государств.

Кроме того, ожидается, что будет одобрен проект плана мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2019-2020 годы. В план включены более 140 мероприятий и, в основном, эти мероприятия будут проходить в рамках тематических годов в СНГ".

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В числе дополнительных вопросов будет рассмотрен проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Главы государств СНГ обсудят геополитическую ситуацию

По мнению заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, представители внешнеполитических ведомств "в закрытой, неформальной части встречи" будут обсуждать нынешнюю политическую обстановку в мире вообще и на евразийском пространстве в частности, передает РИА Новости.

"Я думаю, это будет связано с ситуацией вокруг Ирана, Сирии, Украины, вокруг Афганистана. Я надеюсь, будут вырабатываться совместные рекомендации о том, как странам СНГ вести себя во всех этих ситуациях", — отметил политолог.

По данным источника РИА Новости в исполкоме СНГ, вероятнее всего, Украина не будет представлена ни на СМИД СНГ, ни на саммите 28 сентября.