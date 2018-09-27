11:45 27 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD16.85
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Вид на город Душанбе

Игорь Додон прибыл в Душанбе для участия в Совете глав государств СНГ

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
Получить короткую ссылку
7210

На саммите президенты обсудят темы экономического и культурного сотрудничества, ход подготовки к празднованию 75-летию Победы и геополитическую ситуацию.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент РМ Игорь Додон прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. В аэропорту столицы Таджикистана его встретили вице-премьер-министр страны Азим Иброхим и другие официальные лица.

Кто будет участвовать в саммите

В заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе примут участие президент России Владимир Путин, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Молдовы — Игорь Додон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана — Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Беляев Михаил Кимович
© Photo : Aif
Беляев: если страны СНГ сплотятся, экономический кризис им не страшен

Всего на заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть 16 вопросов повестки дня саммита. В четверг участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) намерены согласовать ряд документов, подготовленных к саммиту лидеров стран, который пройдет в пятницу.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Как рассказала РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы исполкома СНГ Вера Якубовская, само заседание министров иностранных дел СНГ будет проходить в двух форматах — в узком и широком.

"В узком составе планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определить дату и место проведения очередного заседания СМИД", — рассказала Якубовская.

О чем президенты будут говорить на саммите

Лидеры стран СНГ обсудят вопросы сотрудничества в различных областях.

Флаги стран СНГ
© МПА СНГ
Выход Украины из СНГ как выстрел в ногу

В частности, на заседании СМИД пойдет речь об одном из важных политических документов — проекте заявления глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

Планируется принять проект заявления, в котором главы государств укажут на важность соблюдения прав человека и основных свобод и влияние этого на международную ситуацию. Главы МИД стран СНГ согласуют также проект плана по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Потом он будет представлен на заседание Совета глав государств.

Кроме того, ожидается, что будет одобрен проект плана мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2019-2020 годы. В план включены более 140 мероприятий и, в основном, эти мероприятия будут проходить в рамках тематических годов в СНГ".

Сергей Мясоедов
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Эксперт: миллионы мигрантов скоро заполонят Европу и страны СНГ

В числе дополнительных вопросов будет рассмотрен проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Главы государств СНГ обсудят геополитическую ситуацию

По мнению заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, представители внешнеполитических ведомств "в закрытой, неформальной части встречи" будут обсуждать нынешнюю политическую обстановку в мире вообще и на евразийском пространстве в частности, передает РИА Новости.

"Я думаю, это будет связано с ситуацией вокруг Ирана, Сирии, Украины, вокруг Афганистана. Я надеюсь, будут вырабатываться совместные рекомендации о том, как странам СНГ вести себя во всех этих ситуациях", — отметил политолог.

По данным источника РИА Новости в исполкоме СНГ, вероятнее всего, Украина не будет представлена ни на СМИД СНГ, ни на саммите 28 сентября.

По теме

Пока вы спали: в Лондоне умер продюсер "Звёздных войн", а в СНГ раскрыли планы террористов
Есть единственный город в СНГ, над которым развевается советский флаг
Додон отправляется на саммит глав СНГ: ожидаются переговоры с Путиным
Додон осудил решение правительства покинуть Электроэнергетический совет СНГ
Теги:
саммит СНГ, Игорь Додон, Душанбе, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Глазами болельщика: зачем нужно дерби на постсоветском пространстве
Глазами болельщика: зачем нужно дерби на постсоветском пространстве
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться