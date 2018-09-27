Премьер Молдовы встретится в США с президентом Румынии

Глава молдавского правительства находится с визитом в Нью-Йорке, где у него состоится ряд встреч.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип проведет встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщают румынские СМИ.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, молдавский премьер выступит 28 сентября (около 23.00 по кишиневскому времени) с речью с трибуны Генассамблеи ООН, в которой "повторит необходимость решения мирным путем приднестровского конфликта, уважая суверенитет нашей страны".

На полях сессии Филип проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств, в частности, намечены переговоры с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и с генсеком ООН Антонио Гуттерешем.

В четверг глава молдавского правительства подписал Факультативный протокол к конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. Документ на международном уровне подтверждает обязательство Республики Молдова вносить дальнейший вклад в защиту прав людей с ограниченными возможностями.

С подписанием протокола государства-участники обязуются признавать компетенцию Комитета по правам инвалидов получать и анализировать жалобы граждан, утверждающих, что они стали жертвами нарушений положений Конвенции. Кроме того, предусмотрены условия для подачи жалоб, а также механизм взаимодействия между Комитетом и государством-участником, а также заявителем.

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