21:17 27 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD16.85
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Премьер Молдовы Павел Филип и президент Румынии Клаус Йоханнис (справа-налево)

Премьер Молдовы встретится в США с президентом Румынии

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
68 0 0

Глава молдавского правительства находится с визитом в Нью-Йорке, где у него состоится ряд встреч.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип проведет встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщают румынские СМИ.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: принятая ООН резолюция по Приднестровью ухудшит отношения с Россией

Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, молдавский премьер выступит 28 сентября (около 23.00 по кишиневскому времени) с речью с трибуны Генассамблеи ООН, в которой "повторит необходимость решения мирным путем приднестровского конфликта, уважая суверенитет нашей страны".

На полях сессии Филип проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств, в частности, намечены переговоры с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и с генсеком ООН Антонио Гуттерешем.

В четверг глава молдавского правительства подписал Факультативный протокол к конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. Документ на международном уровне подтверждает обязательство Республики Молдова вносить дальнейший вклад в защиту прав людей с ограниченными возможностями.

С подписанием протокола государства-участники обязуются признавать компетенцию Комитета по правам инвалидов получать и анализировать жалобы граждан, утверждающих, что они стали жертвами нарушений положений Конвенции. Кроме того, предусмотрены условия для подачи жалоб, а также механизм взаимодействия между Комитетом и государством-участником, а также заявителем.

Филип прокомментировал решение Генассамблеи ООН>>>

Глава молдавского кабмина в третий раз примет участие в сессии Генассамблеи ООН.

По теме

На заседании ООН впервые выступила кормящая мать с младенцем
Теги:
выступление, встреча, 73 сессия ГА ООН, ГА ООН, ООН, Павел Филип, Клаус Йоханнис, США, Молдова, Румыния, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Такого не было никогда: в аэропорту Кишинева всех пассажиров ждет сюрприз
Такого не было никогда: в аэропорту Кишинева всех пассажиров ждет сюрприз
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться