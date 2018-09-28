Путин на полях саммита глав СНГ проведет ряд встреч, в том числе с Додоном

По словам Юрия Ушакова, помощника президента России, Владимир Путин в пятницу на полях саммита глав государств СНГ встретится с лидерами других стран, не исключено, что он пообщается с Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе накануне вечером из Баку, где он пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступил на российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

А вечером уже в столице Таджикистана российский лидер принял участие в неформальном ужине, где президенты поговорили вне рабочей обстановки, обсудив различные проблемы, в том числе чувствительного характера, отмечает РИА Новости.

В саммите в Душанбе примут участие также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

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В пятницу днем лидеры встретятся на заседании Совета глав государства, которое сначала пройдет в узком составе, а затем с участием представителей делегаций. По итогам планируется подписание ряда документов и официальный прием.

"Всего планируется принять 18 документов, часть из них носит содержательный характер, а часть посвящена кадровой теме", — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме запланированных двухсторонних встреч с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Кремле рассказали о возможных беседах "на ногах". В частности, Ушаков не исключил общения с президентом Молдовы Игорем Додоном.

В ходе саммита планируется обсудить подготовку к совместному празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Со специальным докладом на эту тему выступит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

ПОВЕСТКА САММИТА

Как отмечают в Кремле, в повестке дня саммита – вопросы развития взаимодействия в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.

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Планируется принятие заявлений глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, 90-летия Чингиза Айтматова, а также о Всемирных играх кочевников.

По словам Ушакова, в целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка СНГ планируется обсудить и принять ряд важных документов. Среди них – Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

В ходе саммита лидеры СНГ также рассмотрят проекты решений "О реализации в 2021 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Республике Таджикистан" и "Об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств".

Одним из пунктов повестки дня станет рассмотрение вопросов сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Планируется, что председатель Совета Федерации РФ, которая также является председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Валентина Матвиенко представит доклад на эту тему.

Кроме того, главам государств предстоит рассмотреть ряд организационных вопросов. В частности, ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2019 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей.

ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

Как рассказал Ушаков, планируется, что Путин и президент Таджикистана в ходе своей беседы обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам. Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций – ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ.

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Отмечается, что Россия является ведущим экономическим партнером Таджикистана (2-е место у Казахстана – 21,1 %, 3-е место с 14,9 % у Китая). За январь-июль рост товарооборота составил 35%, достигнув 557,1 миллиона долларов (в 2017 году – 717,5 миллиона долларов, увеличение на 4,3%).

Объем накопленных российских инвестиций в Таджикистан – 1,6 миллиарда долларов. В стране работают около 300 предприятий с российским капиталом.

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Развивается сотрудничество в сфере энергетики. Функционирует совместное предприятие "Сангтудинская ГЭС-1" – обеспечивающая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана. Дочерняя компания "Газпрома" управляет сетью из 31 автозаправочных станций и трех нефтебаз.

На встрече с президентом Киргизии Путин может обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Как напомнил Ушаков, Киргизия является стратегическим партнером и союзником России.

Предполагается, что среди главных тем встречи будет экономическое взаимодействие. Россия – один из ведущих торговых партнеров Киргизии (доля во внешнем товарообороте – около 23%). Товарообмен в 2017 году увеличился на 31,6%, до 1,6 миллиарда долларов. В текущем году объемы торговли продолжают расти: в первом полугодии 2018 года – на 14,6%, до 829 миллионов долларов.