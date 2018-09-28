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Неформальная встреча глав государств СНГ

Путин на полях саммита глав СНГ проведет ряд встреч, в том числе с Додоном

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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По словам Юрия Ушакова, помощника президента России, Владимир Путин в пятницу на полях саммита глав государств СНГ встретится с лидерами других стран, не исключено, что он пообщается с Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе накануне вечером из Баку, где он пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступил на российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

Неформальная встреча президентов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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А вечером уже в столице Таджикистана российский лидер принял участие в неформальном ужине, где президенты поговорили вне рабочей обстановки, обсудив различные проблемы, в том числе чувствительного характера, отмечает РИА Новости. 

В саммите в Душанбе примут участие также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

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В пятницу днем лидеры встретятся на заседании Совета глав государства, которое сначала пройдет в узком составе, а затем с участием представителей делегаций. По итогам планируется подписание ряда документов и официальный прием.

"Всего планируется принять 18 документов, часть из них носит содержательный характер, а часть посвящена кадровой теме", — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме запланированных двухсторонних встреч с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Кремле рассказали о возможных беседах "на ногах". В частности, Ушаков не исключил общения с президентом Молдовы Игорем Додоном.

В ходе саммита планируется обсудить подготовку к совместному празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Со специальным докладом на эту тему выступит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

ПОВЕСТКА САММИТА

Как отмечают в Кремле, в повестке дня саммита – вопросы развития взаимодействия в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.

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Планируется принятие заявлений глав государств по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, 90-летия Чингиза Айтматова, а также о Всемирных играх кочевников.

По словам Ушакова, в целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка СНГ планируется обсудить и принять ряд важных документов. Среди них – Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

В ходе саммита лидеры СНГ также рассмотрят проекты решений "О реализации в 2021 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Республике Таджикистан" и "Об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств".

Одним из пунктов повестки дня станет рассмотрение вопросов сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Планируется, что председатель Совета Федерации РФ, которая также является председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Валентина Матвиенко представит доклад на эту тему.

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Кроме того, главам государств предстоит рассмотреть ряд организационных вопросов. В частности, ожидается принятие решения о передаче председательских функций в СНГ в 2019 году Туркменистану и определении Таджикистана и Узбекистана в качестве государств-сопредседателей.

ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

Как рассказал Ушаков, планируется, что Путин и президент Таджикистана в ходе своей беседы обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам. Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций – ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ.

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Отмечается, что Россия является ведущим экономическим партнером Таджикистана (2-е место у Казахстана – 21,1 %, 3-е место с 14,9 % у Китая). За январь-июль рост товарооборота составил 35%, достигнув 557,1 миллиона долларов (в 2017 году – 717,5 миллиона долларов, увеличение на 4,3%).

Объем накопленных российских инвестиций в Таджикистан – 1,6 миллиарда долларов. В стране работают около 300 предприятий с российским капиталом.

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Развивается сотрудничество в сфере энергетики. Функционирует совместное предприятие "Сангтудинская ГЭС-1" – обеспечивающая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана. Дочерняя компания "Газпрома" управляет сетью из 31 автозаправочных станций и трех нефтебаз.

На встрече с президентом Киргизии Путин может обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Как напомнил Ушаков, Киргизия является стратегическим партнером и союзником России.

Предполагается, что среди главных тем встречи будет экономическое взаимодействие. Россия – один из ведущих торговых партнеров Киргизии (доля во внешнем товарообороте – около 23%). Товарообмен в 2017 году увеличился на 31,6%, до 1,6 миллиарда долларов. В текущем году объемы торговли продолжают расти: в первом полугодии 2018 года – на 14,6%, до 829 миллионов долларов.

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Теги:
саммит, СНГ, Политика
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