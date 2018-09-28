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Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

Президент Молдовы обратился к лидерам СНГ: что заявил Додон

© Sputnik / Михаил Метцель / ТАСС / POOL
Политика
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Тема:
Саммит глав СНГ - последние новости (10)
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Молдавский лидер выступил на заседании глав государств СНГ: на что обратил внимание президент республики?

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, что для республики выгодно сотрудничество в рамках Содружества, также как некоторые общие проекты с ЕС, ЕАЭС, Турцией и другими государствами.

"У нас много общего — десятки лет общей истории; общие этапы, когда мы вместе преодолевали трудности; общие победы, такие как Победа в Великой Отечественной войне. Но в то же время мы разные. У Молдовы есть свои национальные интересы. Мы хотим строить взвешенную внешнюю экономическую политику. Не будем прозападными или провосточными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной", — сказал Додон, обращаясь к лидерам стран СНГ.

Он еще раз повторил, что не будет строить отношения с кем-то против кого-то, а будет исходить из того, что лучше для Молдовы и ее граждан.

Флаги государств - членов СНГ
© Sputnik / Дмитрий Донской
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"Для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ — это хорошо и выгодно, также как некоторые общие проекты с ЕС, с ЕАЭС, с Турцией и другими. И мы будем развивать это сотрудничество, несмотря на мнения разных советчиков и псевдопартнеров. Мы должны стремиться к общей стратегии — общей Европе от Лиссабона до Владивостока", — отметил молдавский лидер.

Президент Молдовы уверен, что будущее за этим. "Считаем целесообразными переговоры по свободной торговле между СНГ-ЕС и ЕАЭС-ЕС. Перед нами стоят общие вызовы, находить ответы на которые лучше вместе, чем порознь. Именно поэтому я считаю, что лидерам Содружества нужно как можно чаще встречаться в этом и других форматах, обсуждать общие вопросы, находить решения, реализовывать совместные проекты", — отметил Додон.

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По его мнению, даже в сложных вопросах, таких как торговля, энергетика, миграция, компромиссы возможны. Для этого, как считает молдавский лидер, нужен диалог.

"Сложный, непростой диалог лучше, чем простой разрыв отношений и путь возведения баррикад. Рад, что коллеги из СНГ это понимают. Надеюсь, это поймут и другие наши коллеги из стран бывшего СССР. Вместе мы сильнее, порознь каждый из нас становится легкой геополитической добычей", — отметил Додон.

Тема:
Саммит глав СНГ - последние новости (10)

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Теги:
компромиссы, заседание Совета глав государств СНГ, торговля, миграция, диалог, сотрудничество, энергетика, Игорь Додон, ЕАЭС, СНГ, ЕС, Молдова
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