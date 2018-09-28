Известны сроки официального визита Додона в Россию

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Душанбе.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон согласовал с президентом России Владимиром Путиным сроки своего официального визита в РФ.

Как написал Додон на своей странице Facebook, состоялся обмен "мнениями о текущей ситуации в молдавско-российских отношениях". Политики высказались за необходимость активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества.

"В ходе беседы согласовали сроки официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию — 31 октября —1 ноября текущего года", — отметил Додон.