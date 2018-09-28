18:27 28 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду

Канду объяснил, почему Додона нельзя отправлять в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (54)
24011

Спикер парламента считает бесполезным начинать процедуру импичмента главы республики. По его словам, на это есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает бесполезной процедуру импичмента президента республики Игорю Додону.

"В первую очередь, должна быть создана специальная комиссия, которая констатирует факт нарушения Конституции президентом. Отчет комиссии должен быть передан в Конституционный суд, который рассмотрит существуют или нет обстоятельства для отстранения президента. Если да, то парламент голосует за отставку. Но это отстранение только на 30 дней", — заявил Канду в эфире одного из местных СМИ.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр республики Павел Филип
© Facebook / Dodon Igor
Додон и Филип обменялись резкими репликами: что стало причиной разногласий

По его словам, по истечению 30 дней должен быть организован национальный референдум, на котором граждане решат, должен ли президент оставаться на своем посту.

"Не парламент отправляет в отставку, не правительство и не Конституционный суд. Граждане страны отстраняют президента. Парламент может только начать процедуру", — пояснил Канду.

Конституционный суд принял решение насчет полномочий президента Молдовы>>>

Спикер парламента подчеркнул три момента, которые указывают на бесполезность процедуры импичмента президента: Молдова на пороге парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года; референдум будет стоить порядка 40 миллионов леев; граждане страны могут не поддержать отставку президента, если принять во внимание результаты социологических опросов.

Президентура РМ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Додон ответил Конституционному суду: что заявил президент Молдовы

"И тогда, зачем тратить деньги и время, если все очевидно", — сказал председатель высшего законодательного органа.

Канду, занимающий еще и пост вице-председателя Демпартии, также не исключил, что после парламентских выборов законодательный орган страны может инициировать изменение Конституции в целях упрощения полномочий президента страны.

"Возможно, выступим за еще большое упрощение института президента, как во многих парламентских странах", — сказал спикер молдавского высшего законодательного органа.

Президента Молдовы избрали путем прямого голосования на четырехлетний срок. Следующие выборы главы республики состоятся осенью 2020 года.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (54)

По теме

Анжела Колацки: любой президент добивался бы расширения полномочий
Игорь Додон выступил за расширение президентских полномочий
Добьется ли Игорь Додон расширения президентских полномочий
Теги:
импичмент, референдум, президент, полномочия, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – видео которое снесет мозг
Как у него это получилось: это видео заставит вас поверить в чудеса
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться