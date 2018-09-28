Канду объяснил, почему Додона нельзя отправлять в отставку

Спикер парламента считает бесполезным начинать процедуру импичмента главы республики. По его словам, на это есть несколько причин.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает бесполезной процедуру импичмента президента республики Игорю Додону.

"В первую очередь, должна быть создана специальная комиссия, которая констатирует факт нарушения Конституции президентом. Отчет комиссии должен быть передан в Конституционный суд, который рассмотрит существуют или нет обстоятельства для отстранения президента. Если да, то парламент голосует за отставку. Но это отстранение только на 30 дней", — заявил Канду в эфире одного из местных СМИ.

По его словам, по истечению 30 дней должен быть организован национальный референдум, на котором граждане решат, должен ли президент оставаться на своем посту.

"Не парламент отправляет в отставку, не правительство и не Конституционный суд. Граждане страны отстраняют президента. Парламент может только начать процедуру", — пояснил Канду.

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Спикер парламента подчеркнул три момента, которые указывают на бесполезность процедуры импичмента президента: Молдова на пороге парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года; референдум будет стоить порядка 40 миллионов леев; граждане страны могут не поддержать отставку президента, если принять во внимание результаты социологических опросов.

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"И тогда, зачем тратить деньги и время, если все очевидно", — сказал председатель высшего законодательного органа.

Канду, занимающий еще и пост вице-председателя Демпартии, также не исключил, что после парламентских выборов законодательный орган страны может инициировать изменение Конституции в целях упрощения полномочий президента страны.

"Возможно, выступим за еще большое упрощение института президента, как во многих парламентских странах", — сказал спикер молдавского высшего законодательного органа.

Президента Молдовы избрали путем прямого голосования на четырехлетний срок. Следующие выборы главы республики состоятся осенью 2020 года.