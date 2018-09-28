Лукашенко пригласил Додона в Минск: подробности встречи лидеров двух стран

Что обсудили президент Белоруссии и молдавский лидер в рамках встречи на полях проходящего в Душанбе саммита СНГ?

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил молдавского лидера Игоря Додона посетить Минск 14 октября.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova Итог визита белорусской делегации в Молдову: заключены восемь соглашений

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочей встречи с Лукашенко на полях проходящего в Душанбе саммита СНГ, они "обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между нашими странами".

По словам молдавского лидера, в этом же контексте стороны дали высокую оценку прошедшему недавно в Белоруссии Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе президента Молдовы и под патронажем белорусского лидера.

"Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятель — отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению", — заключил Додон.