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Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Архивное фото

Лукашенко пригласил Додона в Минск: подробности встречи лидеров двух стран

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Саммит глав СНГ - последние новости (10)
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Что обсудили президент Белоруссии и молдавский лидер в рамках встречи на полях проходящего в Душанбе саммита СНГ?

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил молдавского лидера Игоря Додона посетить Минск 14 октября.

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© Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova
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Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочей встречи с Лукашенко на полях проходящего в Душанбе саммита СНГ, они "обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между нашими странами".

По словам молдавского лидера, в этом же контексте стороны дали высокую оценку прошедшему недавно в Белоруссии Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе президента Молдовы и под патронажем белорусского лидера.

"Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятель — отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению", — заключил Додон.

Тема:
Саммит глав СНГ - последние новости (10)

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Теги:
приглашение, визит, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Минск, Белоруссия, Молдова
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