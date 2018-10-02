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Джеордже Симион

Униониста Джеордже Симиона объявили в Молдове персоной нон грата

George Simion, Facebook
Политика
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Председателя румынской платформы "Acțiunea 2012" Джеордже Симиона, недавно устроившего шоу на молдо-румынской границе, выдворили из нашей страны.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.  Не успел стихнуть скандал, который разразился из-за унионистов, пытавшихся прорваться через молдо-румынскую границу, как возникло логическое завершение этой истории.

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Председателя румынской гражданской платформы "Acțiunea 2012" Георгия Симиона выдворили из Молдовы. В решении Бюро по миграции и беженцам говорится, что Симиона объявили в нашей стране персоной нон грата и запретили въезд на пять лет.

Пограничная полиция передала  униониста румынским властям этой ночью.

Ранее ему несколько раз запрещали въезд на территорию Молдовы, но, судя по всему, последней каплей стал инцидент, который произошел в конце лета. Тогда, напомним, активисты хотели пройтись "Маршем унири" из румынского города Алба-Юлия в Кишинев, однако на границе затеяли провокацию  — вели себя агрессивно по отношению к молдавским правоохранительным органам и создали препятствия для пересечения КПП Леушень другим авто.

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Из-за шоу унионистов, учиненное ими же на границе, молдавского посла в Бухаресте вызвали в МИД Румынии. И дипломату пришлось отчитываться за действия пограничников республики, которые по большому счету выполняли свою работу, соблюдая местное и международное законодательство.

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Чем закончится история с объявлением униониста Симиона персоной нон грата не известно, потому что в 2015 году его уже объявляли персоной нон грата в Молдове, однако тот нашел лазейки и каким-то образом выпутался из ситуации.

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Теги:
персона нон грата, Джеордже Симион
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