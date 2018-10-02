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Р.Эрдоган

В Молдове готовятся к визиту Эрдогана - он обещает стать знаковым

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Визит президента Турции в нашу страну выведет двусторонние отношения на новый уровень.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В Молдове идет подготовка к первому официальному визиту в нашу страну президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Визит состоится 17-18 октября и обещает стать знаковым для развития молдо-турецких отношений во всех сферах. 

Молдова и Турция — на пути к стратегическому партнерству

В отношениях между Молдовой и Турцией в последние годы наблюдается заметная активизация, растут темпы двустороннего сотрудничества. В ходе визита президента Турции пройдут мероприятия как в Кишиневе, так и в Гагаузии, где Турция реализует ряд экономических и социальных проектов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана
  

Будут рассмотрены серьезные экономические инициативы, которые выгодны обеим странам. Как заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные сектора молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только. 

Многие обозреватели считают, что можно говорить о развитии стратегического партнерства между двумя странами.

Предстоит обсудить вопросы расширения экономических контактов. Ранее президент Молдовы высоко оценил финансовое и техническое содействие, оказанное нашей стране Турцией через правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

Между двумя странами развивается сотрудничество в области туризма, благодаря которому около 10% населения Молдовы ежегодно посещает Турцию, растет и число турецких туристов, которые приезжают в Молдову. 

Есть, что обсудить: сотрудничество в экономике растет не по дням, а по часам

В прошлом году Молдова и Турция отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. За эти годы было подписано более 70 соглашений о сотрудничестве, прошло множество встреч на самом высоком уровне. Были реализованы сотни финансовых, социальных, гуманитарных и экономических проектов, в том числе, на территории гагаузской автономии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
Эрдоган: США могут потерять союзника в лице Турции
 

В преддверии посещения Эрдоганом Молдовы 12 сентября в Кишиневе прошел молдо-турецкий экономический форум "Новые горизонты в развитии экономического сотрудничества между Молдовой и Турцией". 

На форуме глава министерства экономики Кирилл Габурич поблагодарил турецкое госагентство TIKA за помощь в размере более 30 миллионов долларов, оказанную Молдове за последние 25 лет в таких приоритетных областях, как здравоохранение, образование, защита окружающей среды. 

Между Молдовой и Турцией действует Соглашение о свободной торговле, что привело к росту двустороннего торгового обмена.

Турция является одним из основных партнеров нашей страны в плане экспорта. Важный для Молдовы вопрос — это новые преференции в торговле. Молдова надеется привлечь турецких инвесторов в сельское хозяйство и рассчитывает на увеличение квот для поставок молдавских товаров на турецкий рынок.

Здание, ставшее символом дружбы между Молдовой и Турцией

Укреплению молдо-турецких отношений две страны обязаны в немалой степени дружественным отношениям между лидерами Молдовы и Турции.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал о визите Эрдогана и ремонте здания администрации президента

В июле Игорь Додон участвовал в инаугурации президента Турецкой республики. А в соответствии с его договоренностями с президентом Эрдоганом и при поддержке агентства TIKA была проведена реконструкция здания администрации президента Республики Молдова. Открытие отремонтированного здания, как ожидается, будет приурочено к визиту турецкого президента.

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Теги:
молдо-турецкие отношения, официальный визит, Реджеп Тайип Эрдоган, Игорь Додон, Политика
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