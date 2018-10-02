Губарев: на переговорах в формате "5+2" не штампуют положительные решения

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Подписанные между Кишиневом и Тирасполем соглашения должны реализовываться без сбоев, и для этого надо всем участникам переговорного процесса объединить усилия. Об этом сказал во время визита в Тирасполь посол по особым поручения МИД РФ Сергей Губарев, высоко оценив достигнутые в переговорном процессе успехи.
"Нам надо совместными усилиями подумать, как добиться того, чтобы подписанные соглашения реализовывались без сбоев в практической плоскости, чтобы не создавались дополнительные проблемы, которые осложняют жизнь людей", – сказал дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев отметил, что приднестровскую сторону беспокоит неоднородная динамика ведения переговоров.
По некоторым вопросам уже есть положительные решения, однако по части важных тем наблюдаются достаточно серьезные, затянутые паузы. В связи с чем он подчеркнул важность проведения заседания в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.
"Мы считаем крайне необходимым проведение очередного заседания для ревизии уже реализованных решений, мониторинга текущей ситуации и определения вопросов на перспективу. Кроме того, у Кишинева есть сложности с выполнением отдельных обязательств, а это значит, что необходима международная поддержка", – заявил Игнатьев.
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Сергей Губарев, отвечая на вопросы журналистов о возможном проведении в ближайшем будущем заседания в формате "5+2", заметил, что "это не та структура, чтобы важно надувать щеки и штамповать позитивные решения".
"Как показала практика предыдущих лет, этот переговорный формат — коллективный разум, когда общими усилиями, анализируя ситуацию, мы подсказываем сторонам пути решения той или иной проблемы. Маргинализировать роль этой единственной международно признанной площадки – контрпродуктивный путь", — отметил дипломат.
Комментируя журналистам звучащие с трибуны ООН призывы к выводу российских войск с территории Приднестровья, Сергей Губарев отметил, что "это – удар по всему тому позитиву, который уже был наработан и который намечается в ходе переговорного процесса".
"Это не только мое мнение, это мнение Российской Федерации. Продолжение риторики в этом направлении будет только усугублять ситуацию", – констатировал Губарев.