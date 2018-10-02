Губарев: на переговорах в формате "5+2" не штампуют положительные решения

Посол по особым поручения МИД РФ Сергей Губарев высказал свое мнение о переговорном процессе по молдо-приднестровскому регулированию.

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Подписанные между Кишиневом и Тирасполем соглашения должны реализовываться без сбоев, и для этого надо всем участникам переговорного процесса объединить усилия. Об этом сказал во время визита в Тирасполь посол по особым поручения МИД РФ Сергей Губарев, высоко оценив достигнутые в переговорном процессе успехи.

"Нам надо совместными усилиями подумать, как добиться того, чтобы подписанные соглашения реализовывались без сбоев в практической плоскости, чтобы не создавались дополнительные проблемы, которые осложняют жизнь людей", – сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев отметил, что приднестровскую сторону беспокоит неоднородная динамика ведения переговоров.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Какие инвестиционные контракты ожидают Приднестровье

По некоторым вопросам уже есть положительные решения, однако по части важных тем наблюдаются достаточно серьезные, затянутые паузы. В связи с чем он подчеркнул важность проведения заседания в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

"Мы считаем крайне необходимым проведение очередного заседания для ревизии уже реализованных решений, мониторинга текущей ситуации и определения вопросов на перспективу. Кроме того, у Кишинева есть сложности с выполнением отдельных обязательств, а это значит, что необходима международная поддержка", – заявил Игнатьев.

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Сергей Губарев, отвечая на вопросы журналистов о возможном проведении в ближайшем будущем заседания в формате "5+2", заметил, что "это не та структура, чтобы важно надувать щеки и штамповать позитивные решения".

"Как показала практика предыдущих лет, этот переговорный формат — коллективный разум, когда общими усилиями, анализируя ситуацию, мы подсказываем сторонам пути решения той или иной проблемы. Маргинализировать роль этой единственной международно признанной площадки – контрпродуктивный путь", — отметил дипломат.

Комментируя журналистам звучащие с трибуны ООН призывы к выводу российских войск с территории Приднестровья, Сергей Губарев отметил, что "это – удар по всему тому позитиву, который уже был наработан и который намечается в ходе переговорного процесса".

"Это не только мое мнение, это мнение Российской Федерации. Продолжение риторики в этом направлении будет только усугублять ситуацию", – констатировал Губарев.