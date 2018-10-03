Игорь Додон вернул в парламент проект о продаже Республиканского стадиона

Парламент не имеет права решать вопросы о продаже земли, которая принадлежит Кишиневу, заявил советник президента.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вернул в парламент законопроект о передаче территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Об этом сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.

Согласно Земельному кодексу, данная площадь принадлежит мэрии Кишинева и парламент не имеет права ее продавать. Также из проекта неясно, кто является получателем территории, поскольку в документе сказано, что земля, на которой находится стадион, перейдет во владение тому, кто будет строить новое здание, — заявил на заседании Комиссии по экономике, бюджету и финансам советник президента Максим Лебединский.

Ранее Додон предложил послу США в Молдове Джеймсу Петиту после парламентских выборов в республике помощь в поиске другого участка для строительства нового здания дипмиссии.

Правительство Молдовы в июле обязалось обеспечить определение стоимости участка земли, площадью в 5,1 гектара, а также провести переговоры и подписать договор купли-продажи.

Республиканский стадион был построен в Кишиневе в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.

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Парламент Молдовы 20 июля одобрил передачу территории посольству.