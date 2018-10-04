Парламент пытается разобраться , что скрывает "Открытый диалог"

В законодательном органе будет создана комиссия, которая рассмотрит деятельность неправительственных организаций в Молдове.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В парламенте будет создана комиссия по расследованию деятельности неправительственной организации "Фонд "Открытый диалог" и ее руководителя Людмилы Козловской.

Сообщается, что комиссии предстоит изучить вопросы о вмешательстве этой организации во внутренние дела Республики Молдова и об ее участии во внешнем финансировании некоторых политических партий.

Документ был разработан и предложен парламенту группой депутатов фракции Демократической партии.

По словам одного из авторов проекта, депутата Сергея Сырбу, судя по информации, появившейся в прессе в последнее время, наблюдается тесная связь между этим фондом и несколькими политическими партиями страны, как парламентскими, так и принадлежащими к непарламентской оппозиции.

Сырбу уточнил, что речь идет о партии "Действие и солидарность" во главе с Майей Санду, о партии "Платформа DA" во главе с Андреем Нэстасе, а также о Либерально-демократической партии (ЛДПМ), которая располагает пятью депутатами в нынешнем парламенте. Депутат также отметил тесную связь между этой НПО и некоторыми молдавскими политиками, также лицами, проходящими по уголовным делам.

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По словам депутата, со ссылкой на статьи, опубликованные в прессе, через фонд "Открытый диалог" были профинансированы зарубежные командировки некоторых публичных политиков, в том числе лидеров некоторых партий, а также лиц, против которых было вынесено судебное решение в нашей стране.

Против создания комиссии высказались депутаты от фракций ЛДПМ и Либеральной партии.

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В комиссию были делегированы представители Демократической партии (Игорь Время, Артур Решетников и Марчел Рэдукан), Партии социалистов (Василе Боля и Адриан Лебединский) и группы депутатов от Европейской народной партии (Семен Грищук).

Комиссия представит парламенту отчет о расследовании в течение 30 дней.