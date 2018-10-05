В Кишиневе состоялось заседание глав правительств стран ГУАМ

Премьер-министры обсудили отказ от роуминга между странами ГУАМ и подписали протокол о таможенном сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В Кишиневе в пятницу состоялось заседание глав правительств стран ГУАМ. На саммите премьер-министры Молдовы, Грузии, Украины и вице-премьер Азербайджана обсуждали сотрудничество в области экономики, безопасности и стабильности в регионе, сообщает пресс-служба правительства РМ.

Премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип заявил, что ГУАМ — это полезный механизм для укрепления демократии, экономического развития и торговли. Также он заявил о необходимости объединить усилия для преодоления замороженных конфликтов в странах ГУАМ с соблюдением принципа суверенитета и территориальной целостности.

Премьер-министры назвали одним из приоритетных направлений сотрудничества развитие международных перевозок в странах ГУАМ. Обсуждалась также и возможность отказаться от тарифов роуминга между странами-членами организации.

После завершения дискуссии премьер-министры подписали совместное заявление и протокол о таможенном сотрудничестве.



