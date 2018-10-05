Филип высказался о придании Приднестровью особого статуса

Вопрос о том, чтобы левобережье Днестра получило в практике официального Кишинева особый юридический статус, обсуждается уже с середины 2018 года.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман заявили в пятницу в Кишиневе, что приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса.

"Мы обсудили возможность решения приднестровской проблемы путем присвоения региону особого юридического статуса с сохранением целостности и суверенитета Республики Молдова", — заявил Филип на пресс-конференции после пленарного заседания делегаций РМ и Украины в рамках ГУАМ.

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По словам главы молдавского кабмина, "был отмечен значительный прогресс между странами в политическом плане, а также в экономическом и гуманитарном".

Напомним, что в июле 2017 года вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Георге Бэлан сообщил, что Кишинев разрабатывает проект особого статуса Приднестровья в составе РМ.