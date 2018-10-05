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Игорь Додон

Додон призвал к мобилизации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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По мнению главы государства, заявления Андриана Канду должны вызвать опасение у сторонников Додона.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках местного телеэфира выразил озабоченность идеей об уменьшении полномочий главы государства.

Республиканский стадион в Кишиневе
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"Я серьезно озабочен этим и думаю, что нас ждут непростые времена, я призываю своих сторонников к полной мобилизации", — заявил Додон.

Ранее председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз на краткий срок временно исполнял обязанности главы Молдовы, заявил, что следующий парламент может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства.

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"Если бы власти действовали в соответствии с конституцией, то у нас не было бы четыре раза отставки президента", — отметил Додон.

Неоднократное временное отстранение Игоря Додона от должности президента было связано преимущественно с отказом главы государства подписывать указы о назначении новых членов кабмина.

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Теги:
мобилизация, отстранение от должности, отставка, президент, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова, Политика
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