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Игорь Додон

Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим во время взрыва

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (16)
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Президент Молдовы Игорь Додон дал поручение собрать сведения о пострадавших семьях, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон написал в социальных сетях.

"Запросил у всех оперативных служб полную информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе один ребенок; ранения получили семь человек, включая одного пожарного", — написал глава государства. 

Додон выразил соболезнования семьям погибших.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция с места ЧП>>>

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

"Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и сообщаю о своем решении оказать всестороннюю материальную помощь всем пострадавшим семьям, в особенности тем, кто лишился жилья. Сейчас самое главное – не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года", — отметил президент.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Игорь Додон дал поручение Администрации Президента собрать сведения о пострадавших семьях, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (16)

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Теги:
Взрыв, Молдова, Кишинев
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