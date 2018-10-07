Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим во время взрыва

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон написал в социальных сетях.

"Запросил у всех оперативных служб полную информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе один ребенок; ранения получили семь человек, включая одного пожарного", — написал глава государства.

Додон выразил соболезнования семьям погибших.

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© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

"Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и сообщаю о своем решении оказать всестороннюю материальную помощь всем пострадавшим семьям, в особенности тем, кто лишился жилья. Сейчас самое главное – не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года", — отметил президент.

© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Игорь Додон дал поручение Администрации Президента собрать сведения о пострадавших семьях, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку.