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Заседание Парламента 27.09.2018

Депутаты решат, станет ли евроинтеграция статьей Конституции Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Четверг станет непростым днем для депутатов парламента: в повестку дня внесен законопроект, который сопровождается горячими дискуссиями.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Проект о внесении в Конституцию Республики Молдова положений об европейской интеграции как стратегической цели развития страны будет поставлен на голосование на пленарном заседании парламента. 

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла положительный вердикт по этой инициативе, законопроект внесен в повестку дня Постоянным бюро парламента. Ожидается, что голосование по документу состоится до конца этой недели.

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О чем говорится в законопроекте, вызвавшем споры в парламенте

Согласно проекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции об ориентации страны на "европейские ценности".

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Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью прошлого года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ заявил, эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

"Мы хотим, чтобы все четко понимали: направление, которое мы избрали, это европейская интеграция и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении, независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем, или от интересов тех или иных люди", — сказал лидер демократов. 

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Как проект готовили к голосованию в парламенте

В октябре 2017 года Парламент Республики Молдова принял решение о создании рабочей группы по работе над инициативой поправок в Конституцию.

В состав рабочей группы вошли депутаты от парламентских фракций, сотрудники секретариата парламента, Государственной канцелярии, эксперты по конституционной и внешней политике. Представители фракций ПСРМ, ЛДПМ, ЛП и ПКРМ не были делегированы в эту комиссию.

Законопроект был передан в Конституционный суд, который 11 декабря 2017 года постановил, что этот документ может быть рассмотрен парламентом.

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Президент страны Игорь Додон считает, что вопросы подобного рода должны решаться всем народом на общенациональном референдуме. По мнению главы государства, европейская интеграция как вектор развития Молдовы — это видение Демократической партии, которое не может быть навязано государству в качестве официальной идеологии.

"Считаю, что внесение поправок в Конституцию с введением пункта об европейской интеграции вредно для баланса в обществе. Молдова разделена между различными геополитическими векторами и различными концепциями развития страны, но эти споры должны быть разрешены путем выборов, или референдума, где люди принимают решение об интеграции и векторе развития", — сказал Додон.

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Глава государства заявил, что ни фракция социалистов в парламенте, ни он, как президент, не поддержат и не подпишут инициативу демократов о внесении изменений в Конституцию страны.

Кто поднимет руку в парламенте, чтобы голосовать "за"

Ранее в парламенте уже была попытка проголосовать за законопроект о внесении европейской интеграции в Конституцию страны. Во время дебатов стало ясно, что проект не получит необходимого количества голосов, то есть 67, чтобы поправки были приняты. 

На этот раз также неясно, будет ли инициатива демократов поддержана 67 депутатами парламента. Авторы проекта располагают 42 голосами. Их намерены поддержать 9 депутатов группы Европейской народной партии Юрие Лянкэ. Итого — 51 голос. Скорее всего, этот проект будет проголосован и шестью независимыми депутатами, что даст сторонникам евроинтеграции 57 голосов.

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Неясно, как будут вести себя либерал-демократы, которых всего пятеро. Девять депутатов Либеральной партии Михая Гимпу заявили, что проголосуют в обмен на голосование демократов по вопросу о внесении в Конституцию названия государственного языка — "румынский". 

Депутаты фракции Партии социалистов, которых насчитывается 24, заявили, что они не поддержат эту поправку к Конституции. Скорее всего, так же поступят и шестеро коммунистов. 

Картина станет ясна непосредственно на заседании парламента. И безусловно, будут ожесточенные дебаты по этому законопроекту. Будущее инициативы о конституционном закреплении европейской интеграции как вектора развития Молдовы остается туманным.

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Теги:
конституция, евроинтеграция, парламент, Политика
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