Траян Бэсеску и молдавское гражданство: что решит суд

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Общественная коллегия Высшей судебной палаты Молдовы (ВСП) перенесла на 24 октября рассмотрение обращения адвокатов экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, которые опротестовали решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева.

© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER Дьяков о Бэсеску: его десантировали в Молдову перед выборами

Судьи АП 10 мая отклонили иск бывшего главы Румынии Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона, оставив в силе решение первой инстанции. Однако адвокаты не согласились с этим вердиктом, обратившись в ВСП, в которой должны были рассмотреть запрос 10 октября, однако заседание было перенесено.

Щедрый Тимофти и несогласный суд

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона.

"Коллегия судей Апелляционной палаты приняла решение отклонить как необоснованное обращение адвоката Андрея Бивола, представляющего интересы Траяна Бэсеску, и оставить в силе решение суда сектора Центр от 22 января 2018 года по делу Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона об аннулировании декрета от 3 января 2017 года", — сказал ранее на заседании инстанции судья АП.

Теперь окончательный вердикт по поводу возвращения молдавского гражданства экс-президенту Румынии вынесет ВСП.