"Европоправки": в парламенте обсуждается вопрос об изменении Конституции

Депутатам законодательного органа предстоит проголосовать по вопросу о внесении в Конституцию Республики Молдова положений об европейской интеграции.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Сегодня депутатам парламента предстоит проголосовать по вопросу о внесении в Конституцию Республики Молдова положений об европейской интеграции как стратегической цели развития страны. Соответствующий законопроект внесен в повестку дня заседания законодательного органа, которое проходит в пятницу.

Кроме того, сегодня депутаты выслушают отчеты президента Национального банка Молдовы Сержиу Чокля и директора Национального антикоррупционного центра Богдана Зумбряну по делу о выведенных из банков Молдовы средствах.

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О чем говорится в законопроекте, вызвавшем споры в парламенте

Согласно проекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции, об ориентации страны на "европейские ценности".

Кто предложил сделать европейскую интеграцию частью Конституции

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью прошлого года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ заявил, что эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

"Мы хотим, чтобы все четко понимали: направление, которое мы избрали, это европейская интеграция и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении, независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем, или от интересов тех или иных люди", — сказал лидер демократов.

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Кто поднимет руку в парламенте, чтобы голосовать "за"

Ранее в парламенте уже была попытка проголосовать за законопроект о внесении европейской интеграции в Конституцию страны. Во время дебатов стало ясно, что проект не получит необходимого количества голосов, то есть 67, чтобы поправки были приняты.

На этот раз также неясно, будет ли инициатива демократов поддержана 67 депутатами парламента. Авторы проекта располагают 42 голосами. Их намерены поддержать 9 депутатов группы Европейской народной партии Юрие Лянкэ. Итого — 51 голос. Скорее всего, этот проект будет проголосован и шестью независимыми депутатами, что даст сторонникам евроинтеграции 57 голосов.

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Ранее девять депутатов Либеральной партии Михая Гимпу заявили, что проголосуют в обмен на голосование демократов по вопросу о внесении в Конституцию названия государственного языка — "румынский".

Депутаты фракции Партии социалистов, которых насчитывается 24, заявили, что они не поддержат эту поправку к Конституции. Скорее всего, так же поступят и шестеро коммунистов.