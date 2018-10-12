Как Париж поможет Кишиневу - итоги встречи Додона и Макрона

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В завершающий день Cаммита Франкофонии в Ереване президент Молдовы Игорь Додон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава молдавского государства на своей странице в Facebook.

"Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. В частности, было отмечено, что Франция, будучи одним из "локомотивов" Европейского союза, остается одним из стратегических партнеров Республики Молдова в Европе. За 26 лет дипломатических отношений диалог между нашими странами активно развивается практически во всех направлениях: политика, экономика, торговля, культура, образование", — отметил Додон.

По его словам, "торговые связи между Молдовой и Францией демонстрируют стабильный рост — за январь-июнь 2018 года объем экспорта из РМ во Францию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

"Импорт из этой страны за указанный период вырос на 60%. В Молдове действуют 225 компаний с французским капиталом", — заметил Додон.

Он добавил, что "особенно активно отношения наших стран развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Французский альянс в Молдове, благодаря программам которого молдавские студенты имеют возможность обучаться во Франции. Также значительное место в укреплении двусторонних отношениях принадлежит молдавской диаспоре во Франции".

"Говоря о внешней политике Республики Молдова, особо подчеркнул, что наша страна стремится к сбалансированным взаимовыгодным отношениям с партнерами и на Западе, и на Востоке. При этом мы будем поддерживать и укреплять конституционный статус постоянного нейтралитета Молдовы. В этом контексте обсудили с президентом Франции перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, я предложил французской стороне более активно участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией, Россией и другими внешними игроками, участниками общепризнанного формата "5+2", — сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что "вовлечение Парижа, в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый импульс процессу урегулирования, и в конечном итоге будет способствовать нахождению всеобъемлющего решения, которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве и в целом на пространстве ОБСЕ".

В завершение встречи Додон выразил признательность президенту Франции за его приглашение принять участие в Форуме мира, который пройдет в ноябре 2018 года в Париже.