Евроинтеграция в Конституции Молдовы – депутаты подождут недельку

Во избежание смены политического курса - так можно обозначить главный аргумент сторонников включения в Конституцию Молдовы положения о евроинтеграции.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Голосование по вопросу включения в Конституцию Молдовы положения об интеграции страны в Европейский союз перенесено на следующую неделю, заявил в пятницу в ходе заседания высшего законодательного органа его спикер Андриан Канду.

© Sputnik / Александр Натрускин Брутер: евроинтеграция в Конституции Молдовы как эхо руководящей роли КПСС

"Цена вопроса"

Согласно этому законопроекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.

Эксперт: в Молдове происходит имитация евроинтеграции >>>

Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью 2017 года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ подчеркнул, что эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

© Sputnik / Osmatesco Волницки: почему евроинтеграция в Молдове уже не тренд сезона

Евроинтеграция Молдовы: почему граждане страны не верят Брюсселю >>>

"Мы хотим, чтобы все четко понимали — направление, которое мы избрали, — это европейская интеграция, и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем или от интересов тех или иных людей", — сказал лидер демократов.

Идеи и предложения

Пятничное заседание парламента изобиловало тематическими выступлениями, репликами и контррепликами.

В самом начале обсуждения этого вопроса фракция социалистов покинула зал заседаний, выразив таким образом нежелание участвовать в голосовании.

Позицию, во многом противоречащую идее включения в Конституцию положения о евроинтеграции, высказали и представители других фракций и групп. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу, например, призвал евроинтегрироваться через вхождение Молдовы в состав Румынии, "где будут и хорошие зарплаты с пенсиями, и мир, так как Румыния — член НАТО".

Чуря: пункт о евроинтеграции в Конституции загоняет Молдову в ловушку >>>

Представитель народно-европейской парламентской группы Джордже Мокану заметил, что, если когда-то в Молдове поменяется власть, которая упразднит соглашение об ассоциации РМ-ЕС или введет страну в состав Евразийского экономического союза, то это будет нарушением Конституции в случае включения в нее на тот момент положения о евроинтеграции.

Также Мокану высказал идею о включении в перспективе в Конституцию Молдовы статьи о евроатлантической интеграции, как это некогда было сделано в Румынии.

Депутат от Демократической партии Думитру Дьяков подчеркнул, что принятие этого законопроекта "необходимо, чтобы подчеркнуть существующий политический курс Молдовы".

"Тогда у Молдовы будет курс, и люди поймут. Это символический вопрос, и тогда все политические партии будут исходить из общего направления государства. В других странах у всех политических сил есть национальный консенсус о внешнеполитическом векторе страны. У нас должно быть так же. Завтра-послезавтра что-то случится, сменится власть, — и снова начнется свистопляска туда-сюда", — объяснил Дьяков свою точку зрения.

Итак, обмен мнениями состоялся. Чем он завершится, покажут итоги голосования, запланированного на следующую неделю.