19:31 15 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.00
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

К визиту Эрдогана в Молдове приняты беспрецедентные меры безопасности

© REUTERS / Umit Bektas
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (6)
23420

Перекрытые дороги, ограничения на уличную торговлю и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с двухдневным визитом в Молдову, который запланирован на 17-18 октября. Сначала турецкий лидер посетит Кишинев, где проведет встречи с высшим руководством республики, а затем отправится в Гагаузию.

В Кишиневе у президента Турции состоится встреча с молдавским лидером Игорем Додоном, а около 15.00 у Эрдогана запланирована беседа с премьером республики Павлом Филипом.

Додон пригласил Эрдогана в Молдову: что обсудят политики>>>

Меры безопасности — Кишинев перекроют

В связи с визитом Эрдогана в Кишиневе в течение 17-18 октября будет частично ограничен доступ к общественным местам и перекрыты участки ряда улиц и бульваров в центральном секторе столицы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана

Список улиц, которые будут частично перекрыты: бульвар Дачия; Букурешть; Чуфля; Арка Победы; Сквер кафедрального собора; Площадь великого национального собрания; Парк Штефана чел Маре; проспект Штефана чел Маре (на отрезке улиц М. Витязул — бульвар К. Негруцци); улица В. Александри (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Александру чел Бун (на отрезке улиц В. Александри — С. Лазо); улица С. Лазо (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Колумна (на отрезке улиц В. Александри — П. Мовилэ); улица П. Мовилэ (на отрезке улиц Колумна — А. Щусева); улица А. Щусева (на отрезке улиц П. Мовилэ — В. Александри); улица М. Когэлничану (на отрезке улиц К. Стере — В. Александри); улица К. Стере (на отрезке улиц А. Щусева — М. Когэлничану); улица М. Еминеску (на отрезке улиц М. Когэлничану — Александру чел Бун); улица Влайку Пыркэлаб (на отрезке улиц М. Когэлничану — Колумна); улица 31 Августа 1989 года (на отрезке улиц А. Щусева — В. Александри); улица В. Микле (на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — В. Александри); улица А. Коробчану (на отрезке улиц М. Чеботарь — П. Мовилэ); улица митрополита Дософтей (на отрезке улиц П. Мовилэ — митрополит Г. Бэнулеску-Бодони); улица митрополита Варлаама (на отрезке улиц А. Пушкина — В. Александри); улица митрополита Г. Бэнулеску-Бодони (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Сфатул Цэрий (на отрезке улиц Колумна — М. Когэлничану); улица М. Чеботарь (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Н. Йорга (на отрезке улиц 31 Августа 1989 года — М. Когэлничану); улица А. Пушкина (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Триколорулуй (на отрезке проспекта Штефана чел Маре — улица митрополита Дософтей).

"Ремонт дорожного полотна, обрезка деревьев и уличная торговля на участках этих улиц будут ограничены на этот период", — отмечено в распоряжении и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну.

Визит в Гагаузию

В связи с визитом Эрдогана 18 октября в муниципии Комрат также будут предприняты повышенные меры безопасности.

Р.Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
В Молдове готовятся к визиту Эрдогана - он обещает стать знаковым

Полиция ограничит движение транспорта в центре Комрата по маршруту следования кортежей первых лиц, начиная с самого утра. Водителей просят выполнять все требования сотрудников правоохранительных органов, а горожан призывают в этот день отказаться от поездок на личных автомашинах. Городские рынки во время визита будут закрыты, а общественный транспорт перенаправят по другим улицам. 

Чтобы повысить безопасность, по распоряжению башкана Гагаузии 18 октября объявлено выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии.

Подробности визита: что планируется

Это первый официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову. Как заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные сектора молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

Достопримечательности Стамбула
© Sputnik /
Из Молдовы в Турцию – по внутреннему паспорту

В отношениях между Молдовой и Турцией в последние годы наблюдается заметная активизация, растут темпы двустороннего сотрудничества. В ходе визита президента Турции пройдут мероприятия как в Кишиневе, так и в Гагаузии, где Турция реализует ряд экономических и социальных проектов.

Предстоит обсудить вопросы расширения экономических контактов. Ранее президент Молдовы высоко оценил финансовое и техническое содействие, оказанное нашей стране Турцией через правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

Движение к стратегическому партнерству

Многие обозреватели считают, что можно говорить о развитии стратегического партнерства между двумя странами. Между государствами развивается сотрудничество в области туризма, благодаря которому около 10% населения Молдовы ежегодно посещает Турцию, растет и число турецких туристов, которые приезжают в Молдову.

Здание, ставшее символом дружбы между Кишиневом и Анкарой

Укреплению двусторонних отношений две страны обязаны в немалой степени дружественным отношениям между лидерами Молдовы и Турции.

Президентура РМ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Как идет ремонт администрации президента — Додон опубликовал новые фото

В июле Игорь Додон участвовал в инаугурации президента Турецкой республики. А в соответствии с его договоренностями с Эрдоганом и при поддержке агентства TIKA была проведена реконструкция здания администрации президента РМ.

Додон рассказал о ремонте здания администрации президента>>>

В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (6)

По теме

Насыщенная осень: в Кишинев приедут патриарх Кирилл и президент Турции
Кино Буджака: первый гагаузский фильм показали на кинофестивале в Турции
Эрдоган: США могут потерять союзника в лице Турции
Теги:
ограничение движения, визит, программа, полиция, транспорт, Реджеп Тайип Эрдоган, Игорь Додон, Турция, Гагаузия, Комрат, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

  • Сотрудники мусоросортировочного завода. Архивное фото
    Мусорный ветер

    Строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке откладывается на год – что решили на совещании в мэрии?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане
    Мирный атом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске
Сборная Молдовы готова дать бой команде Белоруссии в Лиге наций
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – это видео взорвет мозг
Это видео заставит вас поверить в магию - иллюзионист шокировал зрителей
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться