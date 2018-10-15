К визиту Эрдогана в Молдове приняты беспрецедентные меры безопасности

Перекрытые дороги, ограничения на уличную торговлю и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с двухдневным визитом в Молдову, который запланирован на 17-18 октября. Сначала турецкий лидер посетит Кишинев, где проведет встречи с высшим руководством республики, а затем отправится в Гагаузию.

В Кишиневе у президента Турции состоится встреча с молдавским лидером Игорем Додоном, а около 15.00 у Эрдогана запланирована беседа с премьером республики Павлом Филипом.

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Меры безопасности — Кишинев перекроют

В связи с визитом Эрдогана в Кишиневе в течение 17-18 октября будет частично ограничен доступ к общественным местам и перекрыты участки ряда улиц и бульваров в центральном секторе столицы.

© Sputnik / Алексей Никольский Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана

Список улиц, которые будут частично перекрыты: бульвар Дачия; Букурешть; Чуфля; Арка Победы; Сквер кафедрального собора; Площадь великого национального собрания; Парк Штефана чел Маре; проспект Штефана чел Маре (на отрезке улиц М. Витязул — бульвар К. Негруцци); улица В. Александри (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Александру чел Бун (на отрезке улиц В. Александри — С. Лазо); улица С. Лазо (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Колумна (на отрезке улиц В. Александри — П. Мовилэ); улица П. Мовилэ (на отрезке улиц Колумна — А. Щусева); улица А. Щусева (на отрезке улиц П. Мовилэ — В. Александри); улица М. Когэлничану (на отрезке улиц К. Стере — В. Александри); улица К. Стере (на отрезке улиц А. Щусева — М. Когэлничану); улица М. Еминеску (на отрезке улиц М. Когэлничану — Александру чел Бун); улица Влайку Пыркэлаб (на отрезке улиц М. Когэлничану — Колумна); улица 31 Августа 1989 года (на отрезке улиц А. Щусева — В. Александри); улица В. Микле (на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — В. Александри); улица А. Коробчану (на отрезке улиц М. Чеботарь — П. Мовилэ); улица митрополита Дософтей (на отрезке улиц П. Мовилэ — митрополит Г. Бэнулеску-Бодони); улица митрополита Варлаама (на отрезке улиц А. Пушкина — В. Александри); улица митрополита Г. Бэнулеску-Бодони (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Сфатул Цэрий (на отрезке улиц Колумна — М. Когэлничану); улица М. Чеботарь (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Н. Йорга (на отрезке улиц 31 Августа 1989 года — М. Когэлничану); улица А. Пушкина (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Триколорулуй (на отрезке проспекта Штефана чел Маре — улица митрополита Дософтей).

"Ремонт дорожного полотна, обрезка деревьев и уличная торговля на участках этих улиц будут ограничены на этот период", — отмечено в распоряжении и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну.

Визит в Гагаузию

В связи с визитом Эрдогана 18 октября в муниципии Комрат также будут предприняты повышенные меры безопасности.

© Sputnik / Алексей Никольский В Молдове готовятся к визиту Эрдогана - он обещает стать знаковым

Полиция ограничит движение транспорта в центре Комрата по маршруту следования кортежей первых лиц, начиная с самого утра. Водителей просят выполнять все требования сотрудников правоохранительных органов, а горожан призывают в этот день отказаться от поездок на личных автомашинах. Городские рынки во время визита будут закрыты, а общественный транспорт перенаправят по другим улицам.

Чтобы повысить безопасность, по распоряжению башкана Гагаузии 18 октября объявлено выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии.

Подробности визита: что планируется

Это первый официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову. Как заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные сектора молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

В отношениях между Молдовой и Турцией в последние годы наблюдается заметная активизация, растут темпы двустороннего сотрудничества. В ходе визита президента Турции пройдут мероприятия как в Кишиневе, так и в Гагаузии, где Турция реализует ряд экономических и социальных проектов.

Предстоит обсудить вопросы расширения экономических контактов. Ранее президент Молдовы высоко оценил финансовое и техническое содействие, оказанное нашей стране Турцией через правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

Движение к стратегическому партнерству

Многие обозреватели считают, что можно говорить о развитии стратегического партнерства между двумя странами. Между государствами развивается сотрудничество в области туризма, благодаря которому около 10% населения Молдовы ежегодно посещает Турцию, растет и число турецких туристов, которые приезжают в Молдову.

Здание, ставшее символом дружбы между Кишиневом и Анкарой

Укреплению двусторонних отношений две страны обязаны в немалой степени дружественным отношениям между лидерами Молдовы и Турции.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как идет ремонт администрации президента — Додон опубликовал новые фото

В июле Игорь Додон участвовал в инаугурации президента Турецкой республики. А в соответствии с его договоренностями с Эрдоганом и при поддержке агентства TIKA была проведена реконструкция здания администрации президента РМ.

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В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.