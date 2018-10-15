Мнение: Турции интересно превратить Молдову в форпост своего влияния в регионе

В Молдове идет подготовка к первому официальному визиту в страну президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который обещает стать знаковым для развития молдо-турецких отношений во всех сферах.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Первый официальный визит турецкого лидера в Республику Молдова состоится 17-18 октября. В его рамках пройдут мероприятия как в Кишиневе, так и в Гагаузии, где Турция реализует ряд экономических и социальных проектов.

Будут рассмотрены серьезные экономические инициативы, которые выгодны обеим странам. Как заявил ранее президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные сектора молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк в эксклюзивном интервью Sputnik отметил, что Турция рассматривает Молдову, как своего стратегического партнера.

Давние исторические связи

"Мы знаем, что в состав Республики Молдова входит гагаузская автономия. Именно этническое, культурное родство гагаузов и Турции стало одной из причин повышенного внимания Турецкой республики в сторону Молдовы. Исторически очень много общего у Молдовы и у Турции. Турки крайне заинтересованы в том, чтобы превратить Молдову в некий форпост своего влияния в регионе в контексте отношений с Украиной, Румынией, и Россией. В данном случае, возможности турецкого государства, которые появляются с каждым годом все больше и больше, учитывая укрепления турецкой экономики, масштабные геополитические и геоэкономические амбиции, все это в совокупности предопределяет интерес Турции, которая рассматривают Молдову, как своего пусть и младшего, но все же стратегического партнера", — подчеркнул Данюк.

Турция поможет Молдове в случае сложностей с ЕС

Эксперт подчеркивает, что официальный Кишинев крайне заинтересован в сотрудничестве с Турцией, а эти отношения носят взаимовыгодный характер.

"Турки активно пытаются инвестировать значительные средства, измеряемые десятками миллионов долларов в Молдову, в ее инфраструктуру, строительные подряды, которые осуществляются турецкими фирмами. В этом контексте сам Кишинев тоже крайне заинтересован, чтобы искать в Турции своего близкого партнера, на которого можно будет опираться в случае каких-либо сложностей с ЕС", — уверен собеседник.

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По словам Данюка, с точки зрения дипломатического этикета, Эрдоган делает ответный дипломатический жест, так как Игорь Додон присутствовал на инаугурации турецкого президента. Эксперт подчеркивает: для Турции кажется важным продемонстрировать доброе отношение к своему соседу по черноморскому региону.

Дипломатическая победа Додона

Эксперт указывает на то, что сотрудничество Кишинева и Анкары носит стратегический характер, а Турция считает себя одним из важнейших игроков в Черноморском регионе.

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"Анкара пытается создать некую сеть контактов в черноморском регионе, как на личностном и правительственном уровне, так и через различного рода неправительственные организации. Не секрет, что Турция активно работает в гагаузской автономии. Это сближение носит взаимовыгодный характер. Турция получает важного партнера в этом регионе, лояльную государственную элиту, а Молдова получает инвестиции, рынок, возможность расширять области сотрудничества с Турцией", — сказал Данюк.

По словам эксперта, такое сближение в сотрудничестве — на пользу обоим государствам и, в общем, не противоречит интересам России. Оно, по мнению Данюка, логично. И если его получится в полной мере осуществить, это будет настоящей дипломатической победой президента Додона с одной стороны, а с другой — свидетельством укрепления влияния Турции не только в Ближневосточном регионе, но и в причерноморском регионе.

"Это для Эрдогана тоже большое подспорье, с помощью которого можно будет расширять сотрудничество и свое влияние в дальнейшем", — резюмировал Данюк.