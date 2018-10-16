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Многотысячные протесты в Кишиневе. Архивное фото

В ноябре Молдову ждут протесты

© Sputnik . Евгений Панасенко
Политика
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Тема:
Протесты в Кишиневе (162)
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Протест против действующей власти состоится в середине ноября - что рассказали организаторы акции.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Секретарь Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Ион Чебан заявил во вторник в ходе брифинга, что ПСРМ проведет акцию протеста в Кишиневе 18 ноября.

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Сколько протестов состоится на самом деле?

"Мы выйдем 18 ноября на улицы Кишинева, чтобы выразить протест действующей власти. Также в рамках акции мы представим свою политическую программу — расскажем, что будем делать до момента проведения парламентских выборов", — отметил Чебан.

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В Молдове 24 февраля 2019 года ожидаются парламентские выборы — впервые в истории страны они осуществятся по смешанной системе. Часть потенциальных законодателей будет баллотироваться по партийным спискам, часть — по одномандатным округам.

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Чебан также добавил, что в случае продолжения нападок на институт президента в Молдове социалисты готовы "также выйти на улицы и защищать закон".

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Ранее председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз на краткий срок временно исполнял обязанности главы Молдовы, заявил, что следующий парламент может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства.

Конституцию изменить нельзя оставить в покое

Депутат парламента от ПСРМ Влад Батрынча коснулся в ходе брифинга другого вопроса — идеи внесения в Конституцию Молдовы положения об интеграции страны в Евросоюз как об официальном курсе государства.

"Около половины граждан Молдовы против евроинтеграции, поэтому изменение Основного закона подобным образом — антиконституционный шаг. Любые попытки такого рода выведут за скобки половину населения Молдовы. Мы будем стремиться этого не допустить", — сказал Батрынча.

На прошлой неделе в парламенте обсуждали включение в Конституцию синтагмы о евроинтеграции, однако голосование по этому вопросу отложили до следующего заседания.

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Согласно этому законопроекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны. Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

Парламент
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Кто придумал?

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью 2017 года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября прошлого года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

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Председатель ДПМ подчеркнул, что эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

"Мы хотим, чтобы все четко понимали — направление, которое мы избрали, — это европейская интеграция, и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем или от интересов тех или иных людей", — сказал лидер демократов.

Тема:
Протесты в Кишиневе (162)

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Теги:
выборы в парламент, президент, социалисты, протесты, ДПМ, ПСРМ, Влад Батрынча, Владимир Плахотнюк, Игорь Додон, Ион Чебан, Андриан Канду, Кишинев
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