Захарова: для меня нет вопроса больнее, чем Приднестровье

Россия никогда не бросит соотечественников в Приднестровье - такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Россия всегда исходила из приоритета защиты соотечественников, никогда не забывала и не предавала Приднестровье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова.

"В личном плане, и в плане работы для меня Приднестровье — это самый сложный вопрос. Изнутри меня что-то постоянно подталкивает перейти на позицию справедливости, но в силу моих обязанностей я не могу многое себе позволить", — отметила Захарова.

По ее словам, защита соотечественников в Приднестровье, которых Россия никогда не бросит, — это особая ситуация, целый блок проблем, куда, помимо поддержки русского языка, входит еще множество вопросов.

© Sputnik / Irina Leahova Что обсудили на встрече Вадим Красносельский и Дмитрий Козак

"Ситуация с разблокированием приднестровского вопроса зашла в тупик. Причиной тому — политические моменты. Это не новость. Есть нагнетание ситуации. Почему это делается, — надо спросить тех, кто это делает. Улучшению общей атмосферы двусторонних отношений это не содействует. Это тактический ход, это выгодно тем, кто так поступает", — сказала Захарова.

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Сознавая свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Россия выступает за эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит решающий вклад в обеспечение стабильности в регионе.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия).