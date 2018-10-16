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Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, архивное фото.

Захарова: нагнетание обстановки вокруг ОГРВ в Приднестровье неконструктивно

© Sputnik / Sergey Kuznecov
Политика
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Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (11)
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Официальный представитель МИД России прокомментировала атмосферу вокруг требований о выводе российских военнослужащих из Приднестровья.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik.  Нагнетание обстановки вокруг военнослужащих России в Приднестровье не приносит конструктива, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Вы прекрасно понимаете, я повторю еще раз то, что хорошо известно, — оперативная группа (российских войск — ред.) в Приднестровье занимается охраной складов военного имущества. Это зона ее ответственности, и это не является тайной, ничего непрозрачного в этом нет", — сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

По заявлению официального представителя МИД РФ, причина блокирования этой ситуации лежит в политической плоскости.

Мария Захарова
© Sputnik /
Захарова: отношения между Молдовой и Россией осложнены политической обстановкой

"Что касается разблокирования ситуации, к сожалению, она зашла в тупик по политическим причинам, — заметила Мария Захарова. — Почему нагнетают (обстановку вокруг ОГРВ — ред.), думаю, лучше задать вопрос тем, кто это делает. Я могу констатировать, что конструктива это не приносит, общей атмосфере не содействует. Как тактический ход, возможно это выгодно во внутриполитических целях".

Позиция России по Приднестровью

В МИД РФ не раз отмечали, что Россия осознает свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также выступает за эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия).

Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (11)

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Теги:
видеомост Sputnik, пресс-центр, Мария Захарова, Молдова-Россия, Россия, Общество
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