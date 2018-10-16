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Референдум

Чего Москва ожидает от Кишинева после выборов - мнение Захаровой

© Sputnik / Ирина Попова
Политика
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Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)
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В Молдове 24 февраля пройдут очередные парламентские выборы, и вот что заявила официальный представитель МИД России по поводу вопроса о поддержке каких-либо политических сил со стороны Москвы.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Россия принципиально никого не поддерживает на выборах в другой стране, в частности на парламентских выборах в Молдове, заявила во вторник в ходе мультимедийной пресс-конференции Sputnik пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

"Наша принципиальная позиция — мы никого не поддерживаем в Молдове. Но после волеизъявления граждан, которое должно быть независимым, мы ожидаем развития двусторонних отношений с Молдовой", — отметила Захарова.

Заседание парламента Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов

В Молдове 24 февраля 2019 года ожидаются парламентские выборы — впервые в истории страны они осуществятся по смешанной системе. Часть потенциальных законодателей будет баллотироваться по партийным спискам, часть — по одномандатным округам.

Активизация молдо-российских отношений 

В 2017 году возобновились контакты глав государств Молдовы и России. 16-18 января по приглашению президента РФ Владимира Путина Москву посетил президент РМ  Игорь Додон. Визит в Москву стал первой зарубежной поездкой Додона, а переговоров на таком высоком уровне между странами не было с 2009 года. 17 января в Кремле состоялись переговоры Путина и Додона. Обсуждались состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные региональные проблемы, в первую очередь — приднестровское урегулирование.

17 марта нынешнего года Додон прибыл в Москву по приглашению Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" для участия в бизнес-форуме "Россия — Молдова: новые точки роста". Президент России принял Додона в Кремле. Лидеры двух стран обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и актуальные региональные проблемы.

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Sputnik / Алексей Дружинин
Итоги саммита в Душанбе: как Додон беседовал с Путиным и пробовал яблоки Рахмона

2 июня Владимир Путин и Игорь Додон провели краткую встречу "на полях" Петербургского международного экономического форума.

10 октября лидеры двух стран провели встречу в Сочи. На следующей день они участвовали в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 26 декабря лидеры России и Молдовы приняли участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в загородной резиденции президента России Ново-Огарево. На полях неформального саммита состоялась также их краткая двусторонняя встреча.

14 мая 2018 года главы двух государств встречались на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, где Молдова получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС. После заседания они провели отдельную встречу.

Захарова: отношения между Молдовой и Россией осложнены политической обстановкой>>>

14 июля 2018 года в Москве прошла очередная встреча лидеров России и Молдовы. Путин и Додон обсудили торгово-экономические отношения двух стран.

Президент Молдовы присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 14 июня в Москве, также он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве.

Президент Молдовы выступает за восстановление стратегического партнерства с Россией, однако его полномочия ограничены Конституцией. Парламент и назначенное им правительство блокируют большинство инициатив президента.

Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)

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Теги:
официальный представитель МИД РФ, парламент Молдовы, выборы, мнение, МИД РФ, пресс-центр Sputnik Молдова, Мария Захарова, Россия, Политика
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