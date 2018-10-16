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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: Россия о Приднестровье никогда не забывала

© Sputnik /
Политика
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По словам Марии Захаровой, Приднестровье - это самый сложный вопрос в ее профессиональной деятельности.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Россия о Приднестровье никогда не забывала, заявила во вторник в ходе мультимедийной пресс-конференции Sputnik пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова
© Sputnik /
Захарова: отношения между Молдовой и Россией осложнены политической обстановкой

Отвечая на вопрос СМИ о том, окажет ли Россия поддержку Приднестровью в случае негативного развития ситуации при установлении совместного контроля Молдовы и Украины на границе с непризнанной ПМР, Захарова отметила, что РФ регулярно оказывает помощь региону.

"Вы же прекрасно знаете, что она (поддержка – ред.) оказывается и оказывалась, даже когда Россия сама нуждалась и в поддержке, и в помощи, но о Приднестровье не забывала никогда. Поэтому мы исходим из того, что, безусловно, суверенные государства имеют право, и мы это неоднократно подчеркивали, проводить свою политику, но она не должна быть направлена против собственного же народа", — сказала Захарова.

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По ее словам, эта политика не должна бить в гуманитарном плане по людям, которым на протяжении десятилетий доставалось не мало, и которые прошли очень сложные времена.

"Эта ситуация, действительно, не просто обсуждается, но и в практическом плане также — на нашей повестке", — сказала Захарова.

В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит решающий вклад в обеспечение стабильности в регионе.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия).

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