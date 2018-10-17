Все факты о визите Эрдогана в Молдову: меры безопасности и детали встреч

Полный список перекрытых в Кишиневе улиц в связи с приездом в Молдову президента Турции, а также детали встреч Эрдогана с Додоном и Филипом.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, намеченного на 17-18 октября, предусматривает встречи с молдавским лидером Игорем Додоном, премьером республики Павлом Филипом, а также подписание совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и других документов.

© REUTERS / Umit Bektas К визиту Эрдогана в Молдове приняты беспрецедентные меры безопасности

Это первый визит Эрдогана в нашу страну. Турецкий лидер совершает поездку в республику по приглашению президента Молдовы.

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Официальные мероприятия начнутся с церемонии приветствия четы турецкого лидера Реджепа и Эмине Эрдоган президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон. После чего руководители двух государств проведут встречу tête-à-tête, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году.

© Sputnik / Алексей Никольский В Молдове готовятся к визиту Эрдогана - он обещает стать знаковым

Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

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Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Усиленные меры безопасности и перекрытый Кишинев

В связи с визитом Эрдогана в Кишиневе в течение 17-18 октября будет частично ограничен доступ к общественным местам и перекрыты участки ряда улиц и бульваров в центральном секторе столицы.

© Sputnik / Алексей Никольский Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана

Список улиц, которые будут частично перекрыты: бульвар Дачия; Букурешть; Чуфля; Арка Победы; Сквер кафедрального собора; Площадь великого национального собрания; Парк Штефана чел Маре; проспект Штефана чел Маре (на отрезке улиц М. Витязул — бульвар К. Негруцци); улица В. Александри (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Александру чел Бун (на отрезке улиц В. Александри — С. Лазо); улица С. Лазо (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Колумна (на отрезке улиц В. Александри — П. Мовилэ); улица П. Мовилэ (на отрезке улиц Колумна — А. Щусева); улица А. Щусева (на отрезке улиц П. Мовилэ — В. Александри); улица М. Когэлничану (на отрезке улиц К. Стере — В. Александри); улица К. Стере (на отрезке улиц А. Щусева — М. Когэлничану); улица М. Еминеску (на отрезке улиц М. Когэлничану — Александру чел Бун); улица Влайку Пыркэлаб (на отрезке улиц М. Когэлничану — Колумна); улица 31 Августа 1989 года (на отрезке улиц А. Щусева — В. Александри); улица В. Микле (на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — В. Александри); улица А. Коробчану (на отрезке улиц М. Чеботарь — П. Мовилэ); улица митрополита Дософтей (на отрезке улиц П. Мовилэ — митрополит Г. Бэнулеску-Бодони); улица митрополита Варлаама (на отрезке улиц А. Пушкина — В. Александри); улица митрополита Г. Бэнулеску-Бодони (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Сфатул Цэрий (на отрезке улиц Колумна — М. Когэлничану); улица М. Чеботарь (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Н. Йорга (на отрезке улиц 31 Августа 1989 года — М. Когэлничану); улица А. Пушкина (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Триколорулуй (на отрезке проспекта Штефана чел Маре — улица митрополита Дософтей).

"Ремонт дорожного полотна, обрезка деревьев и уличная торговля на участках этих улиц будут ограничены на этот период", — отмечено в распоряжении и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы предпринимает ряд меры для обесечпения общественного порядка и безопасности на период двухдневного визита турецкого лидера в республику.

Поездка Эрдогана в Гагаузию

Турецкий лидер отправится в Комрат 18 октября. Власти Гагаузии сообщили, что в связи с визитом Эрдогана предприняты повышенные меры безопасности.

Полиция ограничит движение транспорта в центре Комрата по маршруту следования кортежей первых лиц, начиная с самого утра. Водителей просят выполнять все требования сотрудников правоохранительных органов, а горожан призывают в этот день отказаться от поездок на личных автомашинах. Городские рынки во время визита будут закрыты, а общественный транспорт перенаправят по другим улицам.

Чтобы повысить безопасность, по распоряжению башкана Гагаузии 18 октября объявлено выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии.

В Комрате турецкий лидер примет участие в церемониях открытия Дома культуры, диагностического центра и детского сада №1 "Ходжа Насреддин". Также президент Турции выступит с речью на площади национального собрания Гагаузии.

Что ждать от визита Эрдогана в Молдову?

Как ранее заявлял президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные секторы молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

В отношениях между Молдовой и Турцией в последние годы наблюдается заметная активизация, растут темпы двустороннего сотрудничества. В ходе визита Эрдогана в республику предстоит обсудить вопросы расширения экономических контактов.

Ранее президент Молдовы высоко оценил финансовое и техническое содействие, оказанное нашей стране Турцией через правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).