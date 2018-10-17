08:39 17 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Все факты о визите Эрдогана в Молдову: меры безопасности и детали встреч

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
247 0 0

Полный список перекрытых в Кишиневе улиц в связи с приездом в Молдову президента Турции, а также детали встреч Эрдогана с Додоном и Филипом.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, намеченного на 17-18 октября, предусматривает встречи с молдавским лидером Игорем Додоном, премьером республики Павлом Филипом, а также подписание совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и других документов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Umit Bektas
К визиту Эрдогана в Молдове приняты беспрецедентные меры безопасности

Это первый визит Эрдогана в нашу страну. Турецкий лидер совершает поездку в республику по приглашению президента Молдовы.

Мнение: Турции интересно превратить Молдову в форпост своего влияния в регионе>>>

Насыщенная повестка в Кишиневе

Официальные мероприятия начнутся с церемонии приветствия четы турецкого лидера Реджепа и Эмине Эрдоган президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон. После чего руководители двух государств проведут встречу tête-à-tête, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году. 

Р.Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
В Молдове готовятся к визиту Эрдогана - он обещает стать знаковым
Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

Додон пригласил Эрдогана в Молдову: что обсудят политики>>>

Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Усиленные меры безопасности и перекрытый Кишинев

В связи с визитом Эрдогана в Кишиневе в течение 17-18 октября будет частично ограничен доступ к общественным местам и перекрыты участки ряда улиц и бульваров в центральном секторе столицы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Алексей Никольский
Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана

Список улиц, которые будут частично перекрыты: бульвар Дачия; Букурешть; Чуфля; Арка Победы; Сквер кафедрального собора; Площадь великого национального собрания; Парк Штефана чел Маре; проспект Штефана чел Маре (на отрезке улиц М. Витязул — бульвар К. Негруцци); улица В. Александри (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Александру чел Бун (на отрезке улиц В. Александри — С. Лазо); улица С. Лазо (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Колумна (на отрезке улиц В. Александри — П. Мовилэ); улица П. Мовилэ (на отрезке улиц Колумна — А. Щусева); улица А. Щусева (на отрезке улиц П. Мовилэ — В. Александри); улица М. Когэлничану (на отрезке улиц К. Стере — В. Александри); улица К. Стере (на отрезке улиц А. Щусева — М. Когэлничану); улица М. Еминеску (на отрезке улиц М. Когэлничану — Александру чел Бун); улица Влайку Пыркэлаб (на отрезке улиц М. Когэлничану — Колумна); улица 31 Августа 1989 года (на отрезке улиц А. Щусева — В. Александри); улица В. Микле (на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — В. Александри); улица А. Коробчану (на отрезке улиц М. Чеботарь — П. Мовилэ); улица митрополита Дософтей (на отрезке улиц П. Мовилэ — митрополит Г. Бэнулеску-Бодони); улица митрополита Варлаама (на отрезке улиц А. Пушкина — В. Александри); улица митрополита Г. Бэнулеску-Бодони (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Сфатул Цэрий (на отрезке улиц Колумна — М. Когэлничану); улица М. Чеботарь (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Н. Йорга (на отрезке улиц 31 Августа 1989 года — М. Когэлничану); улица А. Пушкина (на отрезке улиц Александру чел Бун — М. Когэлничану); улица Триколорулуй (на отрезке проспекта Штефана чел Маре — улица митрополита Дософтей).

"Ремонт дорожного полотна, обрезка деревьев и уличная торговля на участках этих улиц будут ограничены на этот период", — отмечено в распоряжении и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы предпринимает ряд меры для обесечпения общественного порядка и безопасности на период двухдневного визита турецкого лидера в республику. 

Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Темпы развития по-гагаузски - о чем говорили Додон и Влах

Поездка Эрдогана в Гагаузию

Турецкий лидер отправится в Комрат 18 октября. Власти Гагаузии сообщили, что в связи с визитом Эрдогана предприняты повышенные меры безопасности.

Полиция ограничит движение транспорта в центре Комрата по маршруту следования кортежей первых лиц, начиная с самого утра. Водителей просят выполнять все требования сотрудников правоохранительных органов, а горожан призывают в этот день отказаться от поездок на личных автомашинах. Городские рынки во время визита будут закрыты, а общественный транспорт перенаправят по другим улицам.

Чтобы повысить безопасность, по распоряжению башкана Гагаузии 18 октября объявлено выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии.

Достопримечательности Стамбула
© Sputnik /
Из Молдовы в Турцию – по внутреннему паспорту

В Комрате турецкий лидер примет участие в церемониях открытия Дома культуры, диагностического центра и детского сада №1 "Ходжа Насреддин". Также президент Турции выступит с речью на площади национального собрания Гагаузии.

Что ждать от визита Эрдогана в Молдову?

Как ранее заявлял президент Молдовы Игорь Додон, Турция готова инвестировать в разные секторы молдавской экономики. Уже определены несколько конкретных инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре и не только.

В отношениях между Молдовой и Турцией в последние годы наблюдается заметная активизация, растут темпы двустороннего сотрудничества. В ходе визита Эрдогана в республику предстоит обсудить вопросы расширения экономических контактов.

Ранее президент Молдовы высоко оценил финансовое и техническое содействие, оказанное нашей стране Турцией через правительственное Агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

По теме

Насыщенная осень: в Кишинев приедут патриарх Кирилл и президент Турции
Кино Буджака: первый гагаузский фильм показали на кинофестивале в Турции
Теги:
детали встречи, перекрытие улиц, как ездит транспорт, поездка, встречи, договоренность, официальный визит, визит, транспорт, Реджеп Тайип Эрдоган, Павел Филип, Игорь Додон, Турция, Гагаузия, Комрат, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
    Заметая следы

    В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.

  • Здание парламента Грузии
    Грядут перемены

    Предстоящие президентские выборы в Грузии должны послужить началом важной битвы – парламентских выборов 2020 года, считают эксперты

  • Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
    Откровенный разговор

    Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок нейронов сетчатки (40-кратное увеличение), сделанный фотографом Hanen Khabou и занявший 6е место в конкурсе Nikon Small World 2018
Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik - полная версия
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться