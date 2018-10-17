Как выглядит обновленный дворец президента Молдовы: все готово к церемонии открытия

Красные дорожки, белоснежный фасад и зеркальные окна дворца президента Молдовы: все готово к официальной церемонии открытия обновленного здания администрации главы республики, на которой ожидается лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Здание администрации президента Республики Молдова, пострадавшее в ходе беспорядков в 2009 году, открывается в среду после ремонта, проведенного при поддержке турецкий властей.

В официальной церемонии открытия примут участие глава республики Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибывает с визитом в Кишинев.

В молдавской столице сейчас предприняты усиленные меры безопасности — на дорогах очень много полиции, транспорт перенаправляют на смежные с центральными улицы. У президентского дворца все готово к встрече иностранных гостей. Расстелены красные дорожки, почетный караул провел небольшую тренировку. Журналисты прошли тщательную проверку перед тем, как оказаться на территории президентской администрации. С минуты на минуту самолет турецкого лидера приземлится в Международном аэропорту Кишинева.

Обновленное здание президентского дворца выглядит как "с иголочки" — сверкает и переливается в лучах осеннего солнца. Белоснежный фасад и зеркальные окна, пышные клумбы и фонтаны — кажется, уже ничто не напоминает об апрельских беспорядках 2009 года, когда здание администрации президента Молдовы приняло на себя основной удар в ходе уличных беспорядков. Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

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В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.