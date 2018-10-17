Президент Турции прибыл в Кишинев: в аэропорту его встретил президент Додон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине Эрдоган прибыл с визитом в Молдову.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Официальные мероприятия в Кишиневе начинаются с церемонии приветствия четы турецкого лидера президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон.

© Sputnik / Алексей Никольский Все факты о визите Эрдогана в Молдову: меры безопасности и детали встреч

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После этого руководители двух государств проведут встречу тет-а-тет, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций.

По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве Молдовы и Турции, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.