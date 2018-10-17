Президент Молдовы вручил лидеру Турции наивысшую госнаграду республики

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану наивысшую государственную награду - "Орден республики" за особый вклад и заслуги перед нашей страной.

© Sputnik / Miroslav Rotari К визиту Эрдогана в Комрате откроют городской ДК, отремонтированный Турцией

Орден был вручен за оказание помощи и за полный вклад в развитие двусторонних отношений.

Визит Эрдогана в Молдову

В Кишиневе Эрдоган провел встречу tête-à-tête с Додоном, после которой состоялось заседание в расширенном формате с участием членов обеих делегаций. По итогам бесед стороны подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией.

Это первый официальный визит Эрдогана в Молдову. В среду турецкий лидер проводит встречи с руководством республики, а в четверг отправляется в Комрат (Гагаузия).

За что вручают "Орден республики"?

"Орденом республики" награждаются за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Родины и человечества. В случае с Эрдоганом - за оказание помощи, за вклад в развитие двусторонних отношений.

© Sputnik / Miroslav Rotari В полиции рассказали, как усилили меры безопасности к визиту Эрдогана

Орден изготавливается из серебра и представляет собой слегка выпуклую восьмиконечную позолоченную звезду, образованную пучками расходящихся лучей. Между основными лучами располагаются выпуклые тонкие лучи из серебра. В центре ордена - круг с выступающим позолоченным ободком, в нем находится позолоченное рельефное изображение Государственного герба Республики Молдова. Фон щита герба - из эмали красного и синего цветов. Диаметр ордена - 45 миллиметров.

Орден крепится с помощью кольца диаметром 10 мм к орденской цепи из позолоченного нейзильбера длиной 800 мм. Цепь состоит из шести гербов Республики Молдова высотой 18 мм и шириной 14 мм, восьми восьмиконечных звезд диаметром 15 мм и шестнадцати лавровых ветвей длиной 16 мм и шириной 8 мм. Гербы, звезды и лавровые ветви рельефные. Они чередуются и крепятся между собой кольцами. Цепь застегивается на застежку-карабин.