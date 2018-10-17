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Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе

Молдова и Турция вышли на новый стратегический уровень отношений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (14)
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Президент Молдовы рассказал, за что нашей стране нужно ценить Турцию.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Президенты Молдовы и Турции Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в среду совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран.

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Подписание состоялось в отреставрированном с помощью турецкой стороны здании резиденции главы Молдовы.

"Рад приветствовать президента Турции с первым с 1994 года официальным визитом в нашу страну. На протяжении последних 26-ти лет наши страны заключили более 60 двусторонних соглашений, а подписание нынешнего документа — историческое. Турция — стратегический партнер Молдовы. В разное время Анкара играла и продолжает играть важную роль в нашем регионе", — подчеркнул Додон.

Глава государства отметил, что Турция сыграла важную роль в процессах, в результате которых была создана гагаузская автономия, и внесла весомый вклад в укрепление молдавской государственности.

Sabia lui Ștefan cel Mare, Istanbul
CC BY 2.5 / JoJan / Sabia lui Ștefan cel Mare
Эрдоган передаст Молдове копию меча Штефана Великого

"У нас много совместных начинаний в экономической сфере. Турция — на третьем месте по количеству совместных с Молдовой предприятий. Сотни миллионов долларов турецкая сторона инвестировала в молдавскую экономику и социальные проекты", — сказал Додон.

Безвозмездная помощь

По его словам, за последние 24 года более 80 миллионов долларов Анкара внесла в качестве безвозмездной помощи в развитие ряда начинаний в Молдове. Это и 20 миллионов долларов для реставрации резиденции президента в Кишиневе, и улучшение социальной инфраструктуры в Гагаузии.

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"Хочу сказать, что народ Гагаузии — сфера соприкосновения Молдовы и Турции. Вы знаете, что Гагаузия — особенный регион, там живут настоящие государственники, истинные сторонники суверенитета Молдовы. Завтра мы с президентом Эрдоганом будем в Комрате и обсудим детально многие вопросы", — заметил Додон.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (14)

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Теги:
инвестиции, визит, Реджеп Тайип Эрдоган, Игорь Додон, Турция, Кишинев
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