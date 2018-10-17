КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Молдова откроет четыре новых посольства. Дипломатические представительства появятся в Индии, Аргентине, Гане и Ирландии.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) пояснило выбор стран для открытия новых посольств. В комментарии внешнеполитического ведомства сообщается, что диппредставительство в индийском Нью-Дели обеспечит связь Молдовы с государствами всего региона.

Посольство в Гане будет охватывать связи с африканскими странами, расположенными к югу от Сахары. Отношения со странами этого региона, существовавшие ранее, МИДЕИ оценило как "относительно поверхностные".

Посольство Республики Молдова в Буэнос-Айресе (Аргентина) станет первым в Южной Америке. А вопрос о посольстве РМ в Дублине (Ирландия) прорабатывался довольно долго и рассматривался на нескольких двусторонних встречах, в том числе на высоком уровне.

По данным МИДЕИ, в Ирландии работают от 15 до 20 тысяч молдавских граждан.

В настоящее время в Молдове действуют 33 посольства и консульства.