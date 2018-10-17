Эрдоган: у Турции и Молдовы – общая конкретная террористическая угроза

Президент Турции рассказал об опасности, которой, по его мнению, противостоят как Анкара, так и Кишинев.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Террористы, действующие в Турции, активизировались и в Молдове, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Кишиневе в ходе совместного брифинга со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Хочу напомнить всем, кто говорит против нас, – в Турции была попытка госпереворота, унесшая жизнь более 250 человек. Есть террористическая организация, действующая против нас, которая продолжила свою деятельность и в Молдове", — отметил Эрдоган.

По его словам, террористы "пытаются внедриться в молдавские властные структуры и предпринять те же шаги, что и в Турции".

"Я считаю, что друзья должны защищать друг друга и предупреждать об опасности", — заметил Эрдоган.

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Турецкий лидер подчеркнул, что это первый за последние 19 лет визит президента Турции в Молдову. По его словам, в 1999 году с официальным визитом в Кишинев приезжал тогдашний глава республики Сулейман Демирель.

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В 2016 году, 15 и 16 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота.

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Анкара утверждает, что высокие военные чины, устроившие бунт, связаны с главным оппонентом действующей турецкой власти – религиозным проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюлленом.