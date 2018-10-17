Додон рассказал, какой пример Молдова будет брать у Турции

Президент Молдовы обратил внимание на то, что может перенять республика у Турции в качестве примера, а также на отношения между двумя странами.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Молдова хочет дружить и с Западом, и с Востоком, но будет ставить во главу угла национальные интересы, заявил президент республики Игорь Додон по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране.

Как отметил молдавский лидер на совместном брифинге, Турция для Молдовы - пример в том, что касается защиты национального интереса, создания и развития двусторонних отношений.

"Молдова хочет дружить и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с ЕС, и с Турцией, и с США. Но мы будем ставить во главу угла национальный интерес, как это делаете и вы, подавая нам пример", - заявил Додон.

По мнению президент республики, это не просто, так как Молдова - маленькая страна.

"Но и на вашем примере, мы можем быть уверены, что это удастся. Надеемся на вашу поддержку в этом смысле", - сказал молдавский лидер.

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Дружественные отношения

Как отметил Додон, между Молдовой и Турцией установились дружественные отношения.

"Сегодня исторический день для наших двусторонних отношений. Мы решили создать совет по стратегическому сотрудничеству между нашими странами. Турция – стратегический партнер Молдовы. На разных этапах Турция играла, играет и, надеюсь, будет играть весомую роль не только в регионе, но и для Республики Молдова", - сказал Додон.

Языком цифр

Президент Молдовы отметил хорошие отношения между двумя странами по всем направлениям, в том числе в экономическом секторе.

"Хочу отметить, что в прошлом году двусторонняя торговля превысила 400 миллионов долларов. Надеюсь, что в этом году мы превысим 500 миллионов", - подчеркнул молдавский лидер.

По его словам, в ходе беседы с Эрдоганом стороны условились, что цель на последующие годы выручить за счет двусторонней торговли более миллиарда долларов. Как считает Додон, благодаря ранее подписанному Соглашению о свободной торговле между Молдовой и Турцией, эта цель может быть достигнута.

Он поприветствовал работу турецких инвесторов в Молдове и отметил, что в республике зарегистрировано свыше тысячи 300 предприятий с турецким капиталом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова и Турция вышли на новый стратегический уровень отношений

"Мы говорили сегодня с господином Эрдоганом о сотнях миллионов долларов, уже вложенных турецкими инвесторами в экономику Молдовы", - добавил Додон, выразив надежду, что эти инвестиции продолжатся и в дальнейшем.

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Он также поблагодарил турецких партнеров за финансовую и техническую помощь Молдове. Как отметил президент республики, турецкие партнеры в рамках различных проектов инвестировали в Молдову более 80 миллионов долларов (речь идет о безвозмездной помощи).

"Только в этом году поддержка Турции превысила 20 миллионов. Включая социальные проекты в Гагаузии, в Кишиневе – Центр матери и ребенка, а также ремонт этого здания – государственного символа Республики Молдовы, который пострадал в результате попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года", - сказал Додон.