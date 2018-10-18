Четыре уровня опасности: как Молдова будет выявлять террористов

Системы антитеррористической готовности существуют во многих странах Европы и постсоветского пространства. В Молдове ее создадут по примеру Франции, России и Украины.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Правительство Молдовы создает Национальную систему антитеррористической готовности.

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Соответствующий проект закона кабинет министров утвердил на очередном заседании в среду. Он предполагает системный подход к выявлению террористических угроз и ликвидации последствий терактов.

Что такое SNAT

Национальная система антитеррористической готовности SNAT будет представлять собой единую платформу по координированию мер в случае возникновения угроз. Согласно планам кабмина, территориальные подразделения, наделенные полномочиями по борьбе с терроризмом будут относиться к Службе информации и безопасности Молдовы. В их задачу войдет обмен данными, расследование случаев, представляющих угрозу.

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Также планируется проводить воспитательную работу среди населения с целью формирования негативного отношения к экстремистским идеям.

Четыре уровня опасности

Как отмечается в проекте закона, утвержденным кабмином, террористические угрозы будут условно разделены на четыре уровня опасности.

Первый - пониженный (или же синий код), предполагает, что компетентные органы должны проводить сбор данных и оценивать риски. Факторы, которые могут привести к возникновению экстремистских идей, должны быть ликвидированы.

В случае, если будет объявлен умеренный (или желтый уровень опасности), сотрудники силовых структур приступят к обеспечению общественного порядка на вокзалах, КПП и в местах массового скопления людей.

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Повышенный, или оранжевый уровень опасности предполагает среди прочих мер проверку на готовность к противодействию опасности медицинских учреждений и силовых структур.

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При красном уровне опасности, который считается критическим, в распоряжение СИБ-а будут переданы силы и средства для проведения антитеррористической операции. Она предполагает обезвреживание экстремистов, спасение людей и ликвидацию последствий - тушение пожаров, обезвреживание взрывчатых веществ и так далее.

Терроризм - общая угроза

Как отмечают разработчики закона, аналогичные системы антитеррористической готовности существуют во многих стран Европы и постсоветского пространства.

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Тема совместного противостояния терроризму неоднократно обсуждалась в рамках СНГ.

По мнению некоторых экспертов, тихая и миролюбивая Молдова может служить перевалочной базой для террористов.

Пример тому — неоднократные случаи, происходившие в последние 15 лет в республике, когда преступные группировки перевозили через территорию страны оружие, взрывчатку и даже такие опасные химические элементы, как ртуть и уран.