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Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе

Эрдоган в Молдове: каковы первые итоги визита лидера Турции в республику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (15)
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Итоги первого дня визита президента Турции в Молдову: подписанные соглашения и перспективы сотрудничества между двумя странами.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с двухдневным официальным визитом в Молдове. Накануне он провел встречи в Кишиневе с молдавским лидером Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом, а в четверг отправился в Комрат.

Молдова и Турция на новом стратегическом уровне отношений

По итогам встречи лидеров двух государств была подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Молдовой и Турцией.

Как отметил Додон по итогам встречи с Эрдоганом, между Молдовой и Турцией установились дружественные отношения.

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"Это исторический день для наших двусторонних отношений. Мы решили создать совет по стратегическому сотрудничеству между нашими странами. Турция – стратегический партнер Молдовы. На разных этапах Турция играла, играет и, надеюсь, будет играть весомую роль не только в регионе, но и для Республики Молдова", - сказал Додон.

Турецкие инвестиции

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в ходе встречи с премьером Молдовы президент Турции заявил, что его страна заинтересована в инвестировании в ремонт здания кишиневского цирка. 

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, ответственные лица изучат возможность вложения этих инвестиций.

Филип отметил важный вклад турецких инвесторов в национальную экономику. Премьер также отметил техническую помощь, предоставленную Турцией нашей стране через Агентство TIKA на ремонт отделения Института матери и ребенка, а также на проведение других социальных проектов в АТО Гагаузия. За последние два года на эти цели было выделено более 33 миллионов долларов. Для максимальной эффективности программ развития, как отметил Филип, целесообразно согласовать их с Минфином, который в настоящее время несет ответственность за применение внешней финансовой помощи.

Дела торговые

Стороны также обратили внимание на увеличение объемов товарооборота после подписания Соглашения о свободной торговле. По данным правительства, в прошлом году рост объемов торговли составил 23% по сравнению с 2016 годом. В этом отношении политики подчеркнули необходимость созвать к концу этого года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Открытие турецких банков в Молдове

Президент Турции подтвердил готовность предпринять все необходимые шаги для увеличения объемов торговли между странами, а также турецких инвестиций в Молдове. В этом контексте отмечено намерение открыть несколько турецких банков в республике.

"Несмотря на то, что у нас нет общих границ с Молдовой, мы считаем ее соседней страной, потому что нас связывают исторические отношения. Для нас это особенная страна, потому что в ее составе есть Гагаузия, люди, которых мы считаем нашими соотечественниками", - сказал Эрдоган.

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова и Турция вышли на новый стратегический уровень отношений

Консульство Турции в Комрате

В правительстве Молдовы сообщили, что в целях укрепления двусторонних отношений в Комрате планируется открыть консульство Турции.

Филип отметил, что правительство уделяет особое внимание развитию АТО Гагаузия, для этого разработан план действий. В то же время премьер Молдовы попросил президента Турции призвать гагаузские власти и этнические меньшинства прилагать более активные усилия для интеграции, в том числе путем изучения румынского языка.

Положительный диалог

Молдавский премьер и президент Турции отметили положительное развитие диалога между двумя странами, подчеркнув, что подписанные пять соглашений будут напрямую способствовать расширению двустороннего сотрудничества в различных областях.

Стороны отметили подписание Совместной декларации о создании Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне между Молдовой и Турцией.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (15)

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Теги:
инвестиции, банки, договоренности, Павел Филип, Игорь Додон, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Молдова
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