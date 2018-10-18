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Заседание Парламента 27.09.2018

Евроинтеграция в Конституции Молдовы: депутаты сказали "нет"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Голосов не хватило: пункт о евроинтеграции не попал в Конституцию Молдовы, но история на этом не заканчивается.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Молдавские депутаты отказались вносить в Конституцию страны положения об интеграции страны в Европейский союз. Соответствующую инициативу поддержали лишь 54 законодателя в 101-местном парламенте. 

Флаги Евросоюза и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Основной закон какие-либо изменения парламенту необходимо минимум 67 голосов. Инициативу не поддержали социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули заседание еще до начала голосования.

Референдум об интеграции Молдовы в ЕС?

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду еще до заседания высшего законодательного органа заявил, что, вне зависимости от исхода голосования, Демократическая партия не собирается отказываться от идеи евроинтеграции.

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"Мы оставляем за собой право и рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, лучше организовать в один день с парламентскими выборами (которые намечены на 24 февраля — ред.), чтобы сэкономить деньги. Мы вернемся к этому вопросу, когда проконсультируемся по решениям Конституционного суда о возможности организации референдума во время парламентских выборов", — отметил Канду.

О чем речь?

Согласно этому законопроекту, Конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предлагали внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью 2017 года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ подчеркнул, что эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

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Теги:
евроинтеграция в Конституции, референдум, Молдова, евроинтеграция, парламент, Андриан Канду


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