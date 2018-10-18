Евроинтеграция в Конституции Молдовы: депутаты сказали "нет"

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Молдавские депутаты отказались вносить в Конституцию страны положения об интеграции страны в Европейский союз. Соответствующую инициативу поддержали лишь 54 законодателя в 101-местном парламенте.
Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Основной закон какие-либо изменения парламенту необходимо минимум 67 голосов. Инициативу не поддержали социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули заседание еще до начала голосования.
Референдум об интеграции Молдовы в ЕС?
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду еще до заседания высшего законодательного органа заявил, что, вне зависимости от исхода голосования, Демократическая партия не собирается отказываться от идеи евроинтеграции.
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"Мы оставляем за собой право и рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, лучше организовать в один день с парламентскими выборами (которые намечены на 24 февраля — ред.), чтобы сэкономить деньги. Мы вернемся к этому вопросу, когда проконсультируемся по решениям Конституционного суда о возможности организации референдума во время парламентских выборов", — отметил Канду.
О чем речь?
Согласно этому законопроекту, Конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.
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Кроме того, авторы предлагали внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".
Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью 2017 года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.
Председатель ДПМ подчеркнул, что эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.
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