Канду: демократы оставляют за собой право на референдум

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду еще до заседания парламента заявил, что, несмотря на исход голосования, Демократическая партия не собирается отказываться от идеи евроинтеграции.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Спикер парламента Андриан Канду заявил, что демократы оставляют за собой право проведения референдума по вопросу евроинтеграции.

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"Мы оставляем за собой право и рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, лучше организовать в один день с парламентскими выборами (которые намечены на 24 февраля - ред.), чтобы сэкономить деньги. Мы вернемся к этому вопросу, когда проконсультируемся по решениям Конституционного суда о возможности организации референдума во время парламентских выборов. Мы не откажемся от идеи евроинтеграции и изменения Конституции по этому вопросу. И, вне зависимости от итога голосования, а скорее всего, голосование будет провальным, мы рассматриваем возможность организовать референдум", - отметил Канду.

Стратегическая цель

Проект о внесении в Конституцию Республики Молдова положений об европейской интеграции как стратегической цели развития страны поставлен на голосование на пленарном заседании парламента.

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла положительный вердикт по этой инициативе, законопроект внесен в повестку дня Постоянным бюро парламента.

О чем говорится в законопроекте, вызвавшем споры в парламенте

Согласно проекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции об ориентации страны на "европейские ценности".

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Кто предложил сделать европейскую интеграцию частью Конституции

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью прошлого года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ заявил, эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

"Мы хотим, чтобы все четко понимали: направление, которое мы избрали, это европейская интеграция и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении, независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем, или от интересов тех или иных людей", — заявлял ранее лидер демократов.