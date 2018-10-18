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Андриан Канду

Канду: демократы оставляют за собой право на референдум

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (85)
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Спикер парламента Молдовы Андриан Канду еще до заседания парламента заявил, что, несмотря на исход голосования, Демократическая партия не собирается отказываться от идеи евроинтеграции.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Спикер парламента Андриан Канду заявил, что демократы оставляют за собой право проведения референдума по вопросу евроинтеграции.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы оставляем за собой право и рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, лучше организовать в один день с парламентскими выборами (которые намечены на 24 февраля - ред.), чтобы сэкономить деньги. Мы вернемся к этому вопросу, когда проконсультируемся по решениям Конституционного суда о возможности организации референдума во время парламентских выборов. Мы не откажемся от идеи евроинтеграции и изменения Конституции по этому вопросу. И, вне зависимости от итога голосования, а скорее всего, голосование будет провальным, мы рассматриваем возможность организовать референдум", - отметил Канду.

Стратегическая цель

Проект о внесении в Конституцию Республики Молдова положений об европейской интеграции как стратегической цели развития страны поставлен на голосование на пленарном заседании парламента. 

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла положительный вердикт по этой инициативе, законопроект внесен в повестку дня Постоянным бюро парламента.

О чем говорится в законопроекте, вызвавшем споры в парламенте

Согласно проекту, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции об ориентации страны на "европейские ценности".

Флаги Евросоюза и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кто предложил сделать европейскую интеграцию частью Конституции

Инициатива о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы была предложена осенью прошлого года Демократической партией (ДПМ). Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк 12 сентября 2017 года заявил о намерении партии внести соответствующие поправки в Основной закон.

Председатель ДПМ заявил, эта инициатива основана на решении Конституционного суда от 9 октября 2014 года.

"Мы хотим, чтобы все четко понимали: направление, которое мы избрали, это европейская интеграция и все государственные учреждения будут действовать в этом направлении, независимо от политических изменений, которые будут происходить в будущем, или от интересов тех или иных людей", — заявлял ранее лидер демократов. 

 

Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (85)

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Теги:
право, демократы, референдум, Андриан Канду
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