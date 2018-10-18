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Конституция Республики Молдова

Канду рассказал, попадет ли румынский язык в Конституцию Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Председатель парламента Молдовы пояснил, когда депутаты рассмотрят проект с поправками в Конституцию республики, касающимися названия государственного языка.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский остается в повестке парламента, заявил в четверг журналистам спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду.

"Вопрос о румынском языке остается в повестке парламента. Следующее заседание юридической комиссии состоится на следующей неделе, чтобы подготовить отчет по этому проекту. Уверен, что мы вернемся к обсуждению по этому вопросу", - сказал Канду.

В чем состоит идея?

Ранее правительство республики поддержало идею о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Ее авторами выступили депутаты от фракции либерал-демократов. Законодательная инициатива по этому вопросу была составлена на основании того, что в Декларации о независимости страны государственный язык назван румынским. Вслед за решением правительства должно последовать голосование парламента. Решающими могут стать голоса фракции Демократической партии.

Почетный председатель Демпартии Молдовы Думитру Дьяков
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дьяков рассказал, попадет ли в Конституцию Молдовы румынский язык

Некоторые политические аналитики утверждают, что депутатам будет трудно собрать необходимое число голосов, чтобы соответствующая поправка вступила в силу. Для того, чтобы изменить название государственного языка Молдовы в Основном законе страны, парламентариям нужно получить 67 голосов.

Кому выгодно, чтобы в Конституции Молдовы был румынский язык>>>

Как ранее заявляли представители Демпартиии, которой принадлежит парламентское большинство, в коалиции не будет единой позиции по этому вопросу, поэтому при голосовании ее члены будут руководствоваться собственным мнением.

Что говорит народ?

Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении названия госязыка в Основном законе республики.

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Теги:
изменения, Конституция, молдавский язык, румынский язык, Андриан Канду, парламент, Молдова
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