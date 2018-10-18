Додон: проевропейские депутаты уже не верят в евроинтеграцию

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался по поводу того, почему депутатам не хватило голосов для включения в Конституцию страны пункта об европейской интеграции.
"Сегодня мы все увидели, до какого уровня поддержки дошла идея европейской интеграции. Даже те парламентарии, которые называют себя проевропейскими, уже не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
По мнению Додона, "неправильно, когда идеология отдельных партий становится идеологией государства, поскольку это антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей".
"Теперь, согласно Конституции, этот вопрос не может быть проголосован в парламенте в течение года. А после парламентских выборов 24 февраля 2019 года, как мы все понимаем, проевропейского большинства уже не будет", - считает Додон.
В чем суть вопроса?
Согласно законопроекту, Конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.
Кроме того, авторы предлагали внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".
Инициативу о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы предложила осенью 2017 года Демократическая партия (ДПМ).
Проект об изменении Основного закона республики в четверг поддержали 54 законодателя в 101-местном парламенте, против высказались социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули зал заседаний еще до начала голосования. Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Конституцию какие-либо изменения, парламенту необходимо минимум 67 голосов.
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Спикер Андриан Канду, который также занимает пост вице-председателя Демпартии Молдовы, отметил, что демократы сохраняют за собой право инициировать процедуру организации референдума по этому вопросу. Он считает, что правильнее было бы провести плебисцит в день парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года, "чтобы сэкономить деньги".
Додон об инициативе демократов о референдуме
Касаясь предложения демократов о проведении консультативного референдума, молдавский лидер отметил, что "видно, как они прибегают к двойным стандартам".
"В прошлом году они отклонили предложенный мною консультативный референдум по таким вопросам, как отмена "закона о миллиарде", роспуск парламента и досрочные выборы, сокращение депутатских мест с 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины "История Молдовы". Однако мы не боимся выйти за советом к народу и принимаем вызов Демократической партии", - отметил Додон.
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По его словам, "и администрация президента, и Партия социалистов убеждены в том, что ответ на референдуме будет отрицательным, поскольку за девять лет так называемого "проевропейского" правления граждане больше не доверяют ни правым партиям, ни тому, что предлагают псевдоевропейские партии, а референдум подтвердит этот расклад сил в обществе".
"Люди хотят взвешенной внешней политики, хороших отношений и с Востоком, и с Западом - Россией, Китаем, Европой и США, Турцией, Европейским Союзом и Евразийским Союзом, с другими странами-партнерами. Буду выступать именно за такой политический подход – во имя национальных интересов страны", - заключил Додон.