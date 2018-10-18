Додон: проевропейские депутаты уже не верят в евроинтеграцию

Идея о включении в Конституцию Молдовы пункта об евроинтеграции провалилась в парламенте страны: Додон заявил, что теперь за этот вопрос депутатам нельзя голосовать в течение года.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался по поводу того, почему депутатам не хватило голосов для включения в Конституцию страны пункта об европейской интеграции.

"Сегодня мы все увидели, до какого уровня поддержки дошла идея европейской интеграции. Даже те парламентарии, которые называют себя проевропейскими, уже не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Додона, "неправильно, когда идеология отдельных партий становится идеологией государства, поскольку это антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей".

"Теперь, согласно Конституции, этот вопрос не может быть проголосован в парламенте в течение года. А после парламентских выборов 24 февраля 2019 года, как мы все понимаем, проевропейского большинства уже не будет", - считает Додон.

В чем суть вопроса?

Согласно законопроекту, Конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.

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Кроме того, авторы предлагали внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

Инициативу о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы предложила осенью 2017 года Демократическая партия (ДПМ).

Проект об изменении Основного закона республики в четверг поддержали 54 законодателя в 101-местном парламенте, против высказались социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули зал заседаний еще до начала голосования. Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Конституцию какие-либо изменения, парламенту необходимо минимум 67 голосов.

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Спикер Андриан Канду, который также занимает пост вице-председателя Демпартии Молдовы, отметил, что демократы сохраняют за собой право инициировать процедуру организации референдума по этому вопросу. Он считает, что правильнее было бы провести плебисцит в день парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года, "чтобы сэкономить деньги".

Додон об инициативе демократов о референдуме

Касаясь предложения демократов о проведении консультативного референдума, молдавский лидер отметил, что "видно, как они прибегают к двойным стандартам".

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"В прошлом году они отклонили предложенный мною консультативный референдум по таким вопросам, как отмена "закона о миллиарде", роспуск парламента и досрочные выборы, сокращение депутатских мест с 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины "История Молдовы". Однако мы не боимся выйти за советом к народу и принимаем вызов Демократической партии", - отметил Додон.

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По его словам, "и администрация президента, и Партия социалистов убеждены в том, что ответ на референдуме будет отрицательным, поскольку за девять лет так называемого "проевропейского" правления граждане больше не доверяют ни правым партиям, ни тому, что предлагают псевдоевропейские партии, а референдум подтвердит этот расклад сил в обществе".

"Люди хотят взвешенной внешней политики, хороших отношений и с Востоком, и с Западом - Россией, Китаем, Европой и США, Турцией, Европейским Союзом и Евразийским Союзом, с другими странами-партнерами. Буду выступать именно за такой политический подход – во имя национальных интересов страны", - заключил Додон.