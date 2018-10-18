14:36 18 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Игорь Додон

Додон: проевропейские депутаты уже не верят в евроинтеграцию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
96 0 0

Идея о включении в Конституцию Молдовы пункта об евроинтеграции провалилась в парламенте страны: Додон заявил, что теперь за этот вопрос депутатам нельзя голосовать в течение года.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался по поводу того, почему депутатам не хватило голосов для включения в Конституцию страны пункта об европейской интеграции.

"Сегодня мы все увидели, до какого уровня поддержки дошла идея европейской интеграции. Даже те парламентарии, которые называют себя проевропейскими, уже не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Додона, "неправильно, когда идеология отдельных партий становится идеологией государства, поскольку это антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей".

"Теперь, согласно Конституции, этот вопрос не может быть проголосован в парламенте в течение года. А после парламентских выборов 24 февраля 2019 года, как мы все понимаем, проевропейского большинства уже не будет", - считает Додон.

В чем суть вопроса?

Согласно законопроекту, Конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны.

Флаги Евросоюза и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Свернет ли Молдова с дорожки евроинтеграции: как страна хочет понравиться ЕС

Кроме того, авторы предлагали внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

Инициативу о закреплении европейского вектора в Конституции Молдовы предложила осенью 2017 года Демократическая партия (ДПМ). 

Проект об изменении Основного закона республики в четверг поддержали 54 законодателя в 101-местном парламенте, против высказались социалисты и коммунисты. Либералы и либерал-демократы покинули зал заседаний еще до начала голосования. Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Конституцию какие-либо изменения, парламенту необходимо минимум 67 голосов.

Политолог: евроинтеграция Молдовы подает последние "признаки жизни">>>

Спикер Андриан Канду, который также занимает пост вице-председателя Демпартии Молдовы, отметил, что демократы сохраняют за собой право инициировать процедуру организации референдума по этому вопросу. Он считает, что правильнее было бы провести плебисцит в день парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года, "чтобы сэкономить деньги". 

Додон об инициативе демократов о референдуме

Касаясь предложения демократов о проведении консультативного референдума, молдавский лидер отметил, что "видно, как они прибегают к двойным стандартам".

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Евроинтеграция по-молдавски: главный курс страны или ругательное в народе слово

"В прошлом году они отклонили предложенный мною консультативный референдум по таким вопросам, как отмена "закона о миллиарде", роспуск парламента и досрочные выборы, сокращение депутатских мест с 101 до 71, введение в школьную программу дисциплины "История Молдовы". Однако мы не боимся выйти за советом к народу и принимаем вызов Демократической партии", - отметил Додон.

Эксперт: в Молдове происходит имитация евроинтеграции>>>

По его словам, "и администрация президента, и Партия социалистов убеждены в том, что ответ на референдуме будет отрицательным, поскольку за девять лет так называемого "проевропейского" правления граждане больше не доверяют ни правым партиям, ни тому, что предлагают псевдоевропейские партии, а референдум подтвердит этот расклад сил в обществе".

"Люди хотят взвешенной внешней политики, хороших отношений и с Востоком, и с Западом - Россией, Китаем, Европой и США, Турцией, Европейским Союзом и Евразийским Союзом, с другими странами-партнерами. Буду выступать именно за такой политический подход – во имя национальных интересов страны", - заключил Додон.

По теме

Евроинтеграция Молдовы: почему граждане страны не верят Брюсселю
Молдавская евроинтеграция: чего ждать республике от Румынии
Что думают в Москве о включении пункта о евроинтеграции в Конституцию Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина в наручниках, фото из архива
    Шпион, выйди вон!

    В Азербайджане задержали иностранного шпиона. По версии спецслужб, он подкупал граждан республики, чтобы добыть военную информацию.

  • Консервы для солдат
    Вам крышка!

    В Армении будет расширено производство алюминиевых крышек: правительство одобрило льготы на оборудование и сырье.

  • Дрофа
    Красотки для шейхов

    Правительство Казахстана разрешило четырем арабским шейхам охотиться на занесенную в Красную книгу дрофу-красотку.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.
Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото
Владимир Путин о трагедии в Керчи
Владимир Путин высказался о трагедии в Керчи
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться